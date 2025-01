Die Regierung von Ex-US-Präsident Joe Biden habe versuchte, den russischen Staatschef Wladimir Putin zu ermorden – wie der amerikanische Journalist Tucker Carlson in einem Interview mit dem Kolumnisten Matt Taibbi sagte.

„Es ist einfach verrückt„

– so Carlson.

Kriegstreiber Ex-Außenminister Blinken

Laut Tucker habe Ex-Außenminister Anthony Blinken in den letzten zwei Monaten seiner Amtszeit …

…„alles in seiner Macht Stehende getan, um den Krieg zwischen den USA und Russland zu beschleunigen“.

Und weiter:

„Ich weiß nicht, wie er damit durchgekommen ist.„

In Wirklichkeit nämlich wäre es Blinken gewesen, der die Biden-Regierung „tatsächlich geführt“ habe.

USA sprengten Nord-Stream

…“Die Vereinigten Staaten steckten hinter der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipeline von Russland nach Westeuropa und Deutschland. Und jetzt können wir endlich sagen, dass es so wahr ist.„

Dies aber…

…“hätte die Grundlage für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft sein können. Jetzt aber zerstört die USA die EU. Wenn die Menschen aus ihren Illusionen erwachen, bricht auch die NATO zusammen – denn es handelt sich um einen Angriff eines Mitglieds des Bündnisses auf einen Verbündeten: Die USA haben Deutschland angegriffen und seine Wirtschaft ist zusammengebrochen.„

– so Carlson.

Tucker Carlson claims Biden administration “tried to kill Putin,” calling it „insane“ but providing no details.

“Blinken pushed for real war, even trying to kill Putin.” pic.twitter.com/4c57j5FNbp

— Clash Report (@clashreport) January 28, 2025