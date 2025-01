Die Mär von der internationalen Isolation der FPÖ – Das Gegenteil ist der Fall

Die linksgepolten Medien behaupten, die FPÖ wäre international isoliert, und bundesdeutsche Politiker drohen, Österreich wäre unter einem Bundeskanzler Herbert Kickl von wichtigen geheimdienstlichen Informationen abgeschnitten. Dabei handelt es sich offenkundig um einen links-woken Wunschtraum, wie ein Lokalaugenschein von FPÖ TV in Washington ergeben hat.

Mark Meadows, ein ehemaliger Stabschef des Weißen Hauses, betonte, es sei ein „guter Tag, wenn wir unter unseren Verbündeten in Europa freiheitsliebende Menschen haben“ und dass Präsident Trump in seiner zweiten Amtsperiode noch deutlicher als in seiner ersten versuchen wird, diesen Verbündeten zu helfen. Er, Meadows, freue sich darauf „zu sehen, wie sich die Beziehung zwischen der nächsten Trump-Regierung und der neuen Regierung in ihrem Land entwickeln wird“.

Trump-Regierung sieht in freiheitsliebenden Menschen Verbündete

Meadows kritisierte zudem, dass die Medien in Europa zu allem ihre Meinung abgeben. Er aber könne sagen, dass der Secret Service kein Problem mit der Zusammenarbeit mit Österreich unter einem Bundeskanzler Kickl haben werde. Vielmehr sei es so, dass „diese Regierung zusammen mit dem Außenminister und dem Nationalen Sicherheitsberater daran arbeiten werden sicherzustellen, dass freiheitsliebende Menschen geschützt werden“.

Rechtsaußen von was? Weit weg von woke, weit weg von links

Der ehemalige republikanische Senator Rick Santorum erklärte, dass die angebliche geheimdienstliche Isolation Österreichs unter einem Bundeskanzler Kickl bloß von den Medien herbeigeschrieben werde. Das sei auch bei ihm so gewesen, als er kandidiert habe: „Es hieß, ich sei ein Extremist, ich sei gefährlich.“ Außerdem sei es frustrierend zu sehen, was derzeit in Europa vor sich geht. Und Santorum weiter: „Allein schon die Bezeichnung rechtsextreme Partei ist absurd. Rechtsaußen von was? Weit weg von woke, weit weg von links – ja, das schon, aber das bedeutet nicht, ihr seid weit weg vom Mainstream, wo sich die Bevölkerung, wo sich die Gesellschaft seit tausenden von Jahren befindet.“

Dieser Beitrag erschien zuerst auf ZURZEIT (Autor A.S.) unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

