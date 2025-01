Gekaufte Medienwächter: „Correctiv“ greift unverhohlen in Wahlkampf zugunsten SPD und Grüne ein

Es gibt wahrlich vieles, wofür man Merz kritisieren kann und muss, etwa seine politische Feigheit, seinen Opportunismus, seine geistige Trägheit und sein völliges Verkennen des sich grundsätzlich wandelnden Zeitgeistes – dass er als einer der ganz wenigen deutschen Politiker Erfahrungen in der Wirtschaft gesammelt hat, gehört jedoch nicht dazu. Ausgerechnet „Correctiv“ und andere linke Medien und sonstige Kostgänger des Linkstaates, die keinerlei Skrupel haben, sich vom Staat und vermeintlichen „Philanthropen“ aushalten zu lassen, sich zugleich aber dummdreist als „unabhängig“ präsentieren, sollten sich mit Vorwürfen über mögliche Kungeleien von Merz mit Unternehmen, für die er einmal gearbeitet hat, zurückhalten.

Hinter „Correctiv“ und Co. stecken jedenfalls Netzwerke, die die Politik ebenfalls massiv beeinflussen, nur eben im links-woken Sinne. Der Artikel zeigt vor allem die Furcht vor dem Verlust der eigenen kulturellen und politischen Hegemonie. Diese ist aber unter Merz nicht zu befürchten, da er sich mit seiner Brandmauerpolitik völlig in die Abhängigkeit des taumelnden Linkskartells begeben hat. Letztlich wird er wahrscheinlich sogar als Gewinn für die Linken erweisen, da er deren Untergang hinauszögert, der sich in anderen westlichen Ländern beschleunigt. (TPL)

