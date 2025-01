Russland zerschlagen: EU-Außenbeauftragte bestätigt Putins Befürchtung

Diese Karte zeigt die Vorstellung, in welche Teilstaaten die Russische Föderation zerteilt werden könnte. Inzwischen gibt es auch weitreichendere Teilungspläne. Bild: Kaiyr, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Bereits vor über einem Jahr berichtete UNSER MITTELEUROPA über die Befürchtungen von Wladimir Putin, dass der Westen plane, Russland in mehrere Teile zu zerschlagen, um dann jedes der Filetstücke getrennt auszubeuten.

Von REDAKTION | Diese „Verschwörungstheorie“ wurde nun durch die Aussage der der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas, die unvorsichtigerweise diesen Plan hinausplapperte und somit nicht nur Putins Befürchtung bestätigte, sondern auch verständlich macht, warum in diversen Geheimgesellschaften Damen mit losen Mundwerken nicht erwünscht sind.

Hier die aggressive Aussage der EU-Kriegstreiberin im Wortlaut. Kallas sagte:

„Russlands Niederlage wäre nicht schlecht, denn dann könnte es echte Veränderungen in der Gesellschaft geben. Wissen Sie, es gibt in Russland viele unterschiedliche Nationen. Wenn Sie mehrere kleine Nationen haben, dann wäre das nicht schlecht. Es wäre nicht schlecht, wenn die Großmacht tatsächlich kleiner wäre.“

Und hier der Interviewausschnitt von Wladimir Putin, so wie es von UNSER MITTELEUROPA am 18.12.2023 u. A. wiedergegeben wurde:

„… Man präferierte, Russland in fünf Teile aufzuteilen, wie es Brzezinski, eine bekannte politische Figur in den USA, vorgeschlagen hatte, um die Teile getrennt zu unterjochen und an die Ressourcen zu gelangen. Dies auf Grundlage der Tatsache, dass [nach der Zerschlagung] jeder Teil für sich kein unabhängiges Gewicht und keine unabhängige Stimme mehr besessen hätte und nicht in der Lage gewesen wäre, seine nationalen Interessen so zu verteidigen, wie der vereinte russische Staat …“

In der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New im September 2022 warf der russische Außenminister Sergej Lawrow ebenfalls dem kollektiven Westen vor, die Welt spalten und sein Land zerstören zu wollen:

„Es ist ihnen nicht mal mehr peinlich, offen zu erklären, dass es nicht nur die Absicht gibt, unserem Land eine militärische Niederlage zuzufügen, sondern Russland zu zerstören, zu zerstückeln.“

Ist das noch immer eine „Verschwörungstheorie“ gegenüber der „Wertegemeinschaft“ und dem „Friedensprojekt EU“, wo man doch nur das Wohl der Ukrainer im Auge hat hat? Koste es was es wolle: Menschenleben, Geld und den Ruin der europäischen Wirtschaft. Um Frieden geht es USA und Europa offensichtlich ebenso wenig wie um das Wohl der Ukraine. Einziger Profiteuer: die Rüstungsindustrie und m.E. die USA.

Dass der Westen Russland seine gesamtstaatliche Existenz abspricht, seine Unterordnung unter die Interessen der „Wertegemeinschaft“ fordert, machen Kallas Ausführungen ebenfalls deutlich.

Und noch eine Erkenntnis „verdanken“ wir den Worten Kallas: Die Mär, dass Frieden einkehrt, wenn Russland sich aus der Ukraine zurückzieht. Der Appetit auf Russlands Ressourcen war schon vor dem Krieg da, der Konflikt wurde gezielt geschürt, das Minsker Abkommen diente nur dazu, Zeit zu gewinnen, um die Ukraine „kriegstauglich“ zu machen. Das geben sogar Merkel und Marchon zu! Frieden wird gar nicht angestrebt, zumindest nicht von den „demokratischen Parteien“. Der Zugriff auf die Ressourcen Russlands ist das Ziel.

