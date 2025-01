Irre: Gemeinde zahlt 40.000 Euro im Monat (!) für Bewachung eines auffälligen Asylbewerbers

+ Scharia-Mord vor laufender Kamera in Schweden + „Schwedischer Staat hat die Lage nicht mehr im Griff“ + Niederösterreich: Burka-Verbot, harte Strafen + Salvini will italienischen WHO-Austritt + Putin: Selenskyj ist nicht legitimiert, ein Friedensabkommen zu unterzeichnen + uvm. +



Kontrollen an deutschen Landesgrenzen wirken : 22.000 Migranten bei illegaler Einreise erwischt

22.000 Personen – die Einwohnerzahl einer Kleinstadt – wurden seit dem 16. September 2024 bei der illegalen Einreise an den deutschen Landesgrenzen erwischt. Es ist der Stichtag, an dem die Kontrollen verschärft wurden.

Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2023 hatte die Bundespolizei 127.549 Personen aufgegriffen – und 35.618 davon zurückgewiesen.

BILD kennt die neuesten Zahlen der Bundespolizei.

► Allein vom 1. Januar 2025 bis zum 29. Januar 2025 wurden nach BILD-Informationen 4180 unerlaubte Einreisen festgestellt. 2323 Personen haben die Beamten zurückgewiesen. An allen Grenzen sind täglich 11.000 Bundespolizisten im Einsatz.

► Die Einsatzkräfte der Bundespolizei registrierten im Zeitraum vom 16. September 2024 bis zum 31. Dezember 2024 an allen deutschen Landesgrenzen insgesamt 17.977 unerlaubte Einreisen und vollzogen 10.772 Zurückweisungen.

► Bis Ende Januar wurden insgesamt über 22.000 unerlaubte Einreisen registriert und 13.000 Migranten zurückgewiesen. Quelle: bild.de

Islamkritiker erschossen: Scharia-Mord vor laufender Kamera in Schweden

Während eines Livestreams wird ein bekannter Islam-Gegner in Schweden erschossen. Er hatte mit Koranverbrennungen für Aufsehen gesorgt. Brisant: Am Tag seines Todes sollte das Urteil in einem Verfahren gegen ihn fallen.

STOCKHOLM – Während eines Streams auf TikTok hat ein noch unbekannter Täter den Anti-Islam-Aktivisten Salwan Momika erschossen. Laut der schwedischen Zeitung Aftonbladet ereignete sich die Tat in einer Wohnung in Södertälje. Die Polizei habe bestätigt, daß Momika die Tat live in den sozialen Medien übertrug.

Momika, ein gebürtiger Iraker, hatte im Juli 2023 einen Koran vor einer Moschee in Stockholm verbrannt und anschließend mit den Überresten vor der irakischen Botschaft Fußball gespielt. Er begründete seine Aktion mit eigenen Verfolgungserfahrungen durch den Islamischen Staat (IS) und erklärte in einem Interview mit der ARD, er bereue sein Vorgehen nicht. „Warum sollte ich es bereuen?“, fragte er und fügte hinzu: „Das Problem bin nicht ich, sondern diese diktatorischen, islamistischen Gesellschaften.“ Weiterlesen auf jungefreiheit.de

SCHWEDEN: „Der schwedische Staat hat die Lage nicht mehr im Griff“

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson und seine Regierung halten eine Pressekonferenz über die jüngste massive Zunahme von Bombenanschlägen und tödlichen Bandenschießereien ab. Die Regierung sagt, sie habe die Probleme „geerbt“ und der Staat habe derzeit keine Kontrolle.



Die Regierung kündigt neue Gesetzesvorschläge an, darunter die Aberkennung der schwedischen Staatsbürgerschaft von Kriminellen und das Abhören von Kindern unter 15 Jahren. Seit Anfang dieses Jahres sind in Schweden mehr als 30 Bomben explodiert. Via Eva Hermann

Niederösterreich: Burka-Verbot, harte Strafen – das ist jetzt geplant

Die ÖVP/FPÖ-Koalition gehen in NÖ gegen den radikalen Islam vor – vom Bund wird ein Verfassungsgesetz verlangt, das ein Kopftuchverbot bis 10 Jahre festlegt.



Landbauer spricht Klartext:

Der Vormarsch des politischen Islam sei die größte Gefahr für das Zusammenleben und die Sicherheit der Bevölkerung, so Landbauer. „Es wäre realitätsfremd zu glauben, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Islamismusproblem und dem Migrationsproblem gibt." Radikalen Tendenzen müsse von Beginn weg der Nährboden entzogen werden. „Wir machen in Niederösterreich Schluss mit der falsch verstandenen Toleranz. Wir dulden keine Parallel- und Gegengesellschaften. Vereinfacht gesagt: Unsere Regeln gelten in unserem Land." weiterlesen auf heute.at

ITALIEN: Salvini will italienischen WHO-Austritt

Nach den USA könnte Italien als nächstes Land folgen, das die WHO verlässt. Ein entsprechendes Gesetz hat Matteo Salvini dem Parlament vorgelegt.

Was manche vermutet, manche sogar gehofft hatten, könnte Wirklichkeit werden: Im Windschatten der USA, versuchen auch andere Staaten, die WHO zu verlassen. Ein erster entsprechender Vorstoß ist aus Italien zu hören: Matteo Salvini, Verkehrsminister und Stellvertreter von Giorgia Meloni, will es der USA gleichtun. Ein Gesetz, mit dem dieser Schritt möglich werden soll, wurde bereits eingebracht.

So erklärte Salvini Donnerstagabend auf Facebook:„Ich habe heute Morgen in der Abgeordnetenkammer den Gesetzentwurf der Lega vorgestellt, um die WHO (Weltgesundheitsorganisation) zu verlassen, wie es die Vereinigten Staaten mit Donald Trump getan haben. Italien darf sich nicht länger mit einem supranationalen Machtzentrum herumschlagen müssen, das von den italienischen Steuerzahlern großzügig finanziert wird und Hand in Hand mit den multinationalen Pharmaunternehmen geht. Lasst uns diese 100 Millionen verwenden, um die Kranken in Italien zu unterstützen und unsere Krankenhäuser und Ärzte zu finanzieren!“ Weiterlesen auf tkp.at

Merkel will schon wieder die Demokratie rückgängig machen – sie sollte einfach schweigen

Merkel grätscht gegen die Migrationswende und den parlamentarischen Sieg der Union am Mittwoch. Sie sollte besser schweigen – denn die fatalen Zustände, die diesen Schritt nötig gemacht haben, sind vor allem ihre Schuld.

Angela Merkel meldet sich aus dem Ruhestand – und attackiert ihre Partei. Dass Union und Friedrich Merz im Bundestag mit Stimmen der AfD einen Entschließungsantrag zur Begrenzung von Migration durchgebracht haben, hält die Altkanzlerin für unverzeihlich. „Für falsch halte ich es, (…) bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag eine Mehrheit mit den Stimmen der AfD zu ermöglichen“, lässt Merkel über eine Pressemitteilung erklären. Das ist Chuzpe – Merkel sollte besser schweigen. Denn was im Land und jetzt im Bundestag passiert ist, ist auf mehr als nur eine Art auf sie zurückzuführen. Weiterlesen auf apollo-news.net

Rheinland-Pfalz: Gemeinde zahlt 40.000 Euro für Bewachung eines auffälligen Asylbewerbers

Ein Asylbewerber aus Afghanistan sorgt im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz für Ärger: Der Mann soll Mitbewohner in einer Flüchtlingsunterkunft bedroht haben und seine Umgebung mit Psychoterror in Angst und Schrecken versetzt haben.

Er muss rund um die Uhr bewacht werden, berichtet Reporterin Cennet Altan. Die Gemeinde zahlt dafür monatlich 40.000 Euro für einen privaten Sicherheitsdienst. Die Verantwortung liegt klar beim Bund, die Abschiebung endlich vorzunehmen. Weiterlesen (mit Video) auf welt.de

WIEN: Berufung geht durch: Bedingte Haft für gestohlenen Müll – Tumulte im Gerichtssaal

Erleichterung, aber noch kein Sieg: Als die Richterin verkündet, dass das Urteil aufgehoben wird und im Bezirksgericht neuerlich verhandelt werden muss, bricht tosender Applaus und Jubel im und vor dem Verhandlungssaal aus: „Hören Sie auf zu klatschen, wir sind ja nicht im Theater“, seufzt die Vorsitzende, die sichtlich erleichtert ist, dass die turbulente Verhandlung vorüber ist. Quelle: Am 26. Mai hatte er die Tonnen im Müllraum einer Hofer-Filiale nach Lebensmitteln durchsucht: Diebstahl, urteilte das Erstgericht. „Das war so verschmutzt. Alles war zusammengeschmissen: Essbares, Batterien, Pflanzen. Das hat niemals einen Wert von 50 Euro gehabt. Das ist völlig aus der Luft gegriffen“, so der „Lebensmittelretter“, der auch kritisiert, dass von ihm geforderte Zeugen nicht zugelassen worden sind.Als die Richterin verkündet, dass das Urteil aufgehoben wird und im Bezirksgericht neuerlich verhandelt werden muss, bricht tosender Applaus und Jubel im und vor dem Verhandlungssaal aus: „Hören Sie auf zu klatschen, wir sind ja nicht im Theater“, seufzt die Vorsitzende, die sichtlich erleichtert ist, dass die turbulente Verhandlung vorüber ist. Quelle: krone.at

Putin: Selenskyj ist nicht legitimiert, ein Friedensabkommen zu unterzeichnen

Wer darf ein Friedensabkommen unterzeichnen – und wer nicht? Im Vorfeld der geplanten Gespräche zum Ukraine-Konflikt stellt Putin die Legitimität Selenskyjs infrage. Dieser wiederum wirft Putin vor, den Krieg bewusst in die Länge ziehen zu wollen. […]



„Wolodymyr Selenskyj sei jedoch ein illegitimer Vertreter des Nachbarlandes, da seine fünfjährige Amtszeit abgelaufen sei. Daher sei Selenskyj laut Putin nicht geeignet, einen Vertrag zu unterzeichnen.“ Und weiter: „Man kann mit jedem verhandeln, aber wegen seiner Illegitimität hat er [Selenskyj] kein Recht, etwas zu unterschreiben. Wenn er an den Verhandlungen teilnehmen will, werde ich dafür zuständige Vertreter ernennen, die diese Verhandlungen führen werden“, erklärte der Kremlchef während eines am Dienstag, 28. Januar, veröffentlichen Interview mit dem Journalisten Pawel Zarubin im staatlichen Fernsehsender „Rossiya 1“. Weiterlesen auf epochtimes.de

Elf Sauschädel zum 30er: 15.000 Euro Strafe drohen

Nicht weniger als elf (!) Schweineköpfe bekam ein Niederösterreicher zum 30. Geburtstag ans Haus gehängt. Tierschützer erstatteten Anzeige, nun drohen Strafen bis zu 15.000 Euro.

Ehemalige Eiskunstlauf-Stars sterben bei Flugzeugunglück in Washington

Washington – In Washington kam es zu einem tragischen Flugzeugunglück. Ein Militärhelikopter ist mit einer Passagiermaschine kollidiert. Die beiden Maschinen sind dabei in den Fluss Potomac gestürzt.

Wie mehrere Nachrichtenagenturen nun melden, befinden sich unter den Opfern zwei Größen des Eiskunstlaufs. 14 Eiskunstläufer an Bord des verunglückten Flugzeugs in Washington. Demnach sollen bei dem Flugzeugabsturz in Washington die russischen Eiskunstlauf-Trainer und früheren Eiskunstlauf-Weltmeister Evgenia Shishkova und Vadim Naumow unter den Opfern sein. Die russische Zeitung Prawda bestätigt den Tod von Shishkova und Naumow. Insgesamt sollen „mindestens 14 Elite-Eiskunstläufer an Bord gewesen sein“, wie der ehemalige US-amerikanische Eiskunstläufer Jon Maravilla berichtet hat. Weiterlesen auf merkur.de

