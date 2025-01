Robert F. Kennedy: Konflikt mit den Demokraten im Senat über Impfstoffe

Kennedy ist bei seiner ersten Anhörung mit Senatsdemokraten über Impfstoffe, Abtreibung und mögliche Medicaid-Kürzungen in einen heftigen Wortwechsel verwickelt.

„Robert F. Kennedy Jr., der Kandidat von Präsident Donald Trump für das Amt des Gesundheitsministers, ist nach einem Kreuzverhör durch die Demokraten am Mittwoch zur 2. Runde am Capitol Hill angetreten.“



berichtete Fox News.

Am Mittwoch kam es im Finanzausschuss des Senats, der über Kennedys Nominierung abstimmen wird, zu einem regelrechten Wortgefecht über die umstrittenen Äußerungen des Impfskeptikers und Umweltaktivisten, der für die Präsidentschaftswahl 2024 kandidiert hatte, bevor er seine Kandidatur aufgab, um Trump zu unterstützen.

Kein Republikaner im Komitee erhob Einwände gegen Kennedys Nominierung als Leiter von nicht weniger als 18 mächtigen Bundesbehörden, die die Lebensmittel- und Gesundheitsaufsicht des Landes überwachen.

Dazu gehören die Centers for Disease Control and Prevention, die Food and Drug Administration, die National Institutes of Health und die Centers for Medicare and Medicaid Services.

Demokraten bescherten JFK jr einen schweren Tag

Die Demokraten im Ausschuss wiesen wiederholt auf Kennedys umstrittene Ansichten zu Impfstoffen hin, einschließlich seiner wiederholten Behauptungen in den letzten Jahren, dass Impfstoffe mit Autismus in Verbindung stünden.

Sie wiesen auch auf Kennedys jahrelange Tätigkeit als Vorsitzender oder leitender Rechtsberater der Children’s Health Defense hin, einer von ihm gegründeten gemeinnützigen Organisation, die sich gegen Impfstoffe einsetzt und die Bundesregierung mehrfach verklagt hat, unter anderem wegen der Zulassung des COVID-Impfstoffs für Kinder.

„Herr Kennedy hat Verschwörungstheorien, Quacksalber und Scharlatane umarmt, insbesondere wenn es um die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen geht. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Zweifel zu säen und Eltern davon abzuhalten, ihre Kinder mit lebensrettenden Impfstoffen zu versorgen“,

so der Senator Ron Wyden aus Oregon, der führende Demokrat im Gremium, in seiner Eröffnungsrede.

Der Senator verwies auch auf frühere Äußerungen von Kennedy zu Impfstoffen in Podcasts, darunter eine aus dem Jahr 2020, in der er sagte, er würde „alles dafür geben“, in der Zeit zurückreisen zu können, um seine Kinder nicht impfen zu lassen.

Doch Kennedy unterstrich, dass er nichts tun werde, um Amerikaner daran zu hindern, bestimmte Impfstoffe zu erhalten.

„Ich unterstütze den Masernimpfstoff. Ich unterstütze den Polioimpfstoff. Als HHS-Sekretär werde ich nichts tun, was es den Menschen erschwert oder sie davon abhält, sich impfen zu lassen, sagte Kennedy.“

JFK will die Förderung eines gesunden Lebensstils und einer ausgewogenen Ernährung

Kennedy, dessen unverblümte Ansichten über Big Pharma und die Lebensmittelindustrie ebenfalls Kontroversen ausgelöst haben, gelobte, dass

„wenn ich bestätigt werde, ich alles in meiner Macht stehende tun werde, um die Gesundheit der Amerikaner wieder auf Kurs zu bringen“.

Die Demokraten könnten sich eine gemeinsame Basis mit Kennedys Ziel „Förderung eines gesunden Lebensstils“ vorstellen, einschließlich der Überwachung der Agenturen. Sie sind sich einig, dass die Ernährungsrichtlinien in Bezug auf ultra-verarbeitete Lebensmittel, die chronische Krankheiten verursachen, überarbeitet werden müssen. Kennedy beklagte sich, dass sie sich ihm nur widersetzten, weil er Trumps Kandidat sei.

Da die Republikaner den Senat mit 53-47 Stimmen kontrollieren, kann es sich Kennedy nur leisten, die Unterstützung von drei GOP-Senatoren zu verlieren, wenn sich die Demokraten geschlossen gegen seine Bestätigung stellen. Bei der Anhörung am Mittwoch schien sich kein Republikaner gegen die Nominierung auszusprechen. Via Fox News

