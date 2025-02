Flugzeugansturz mitten in Philadelphia – gigantische Explosion (VIDEO)

+ Angriff auf CDU-Büro – „Mitarbeiter sollten bekennen, dass sie Faschisten sind“ + So will Kickl die Asylwende in Österreich umsetzen + 14-Jährige von migrantischer Mädchengang krankenhausreif geschlagen +uvm +



Flugzeugansturz mitten in Philadelphia – gigantische Explosion

Zwei Tage nach dem tödlichen Flugzeugunglück in Washington ist in den USA ein weiteres Flugzeug abgestürzt. Ein Kleinflugzeug sei in ein Stadtgebiet in Philadelphia im Osten der USA gestürzt, teilten die Behörden am Freitag mit.

Wie die Nachrichtenagentur AFP von einem örtlichen Kinderkrankenhaus erfuhr, kamen die Insassen des Privatflugzeugs bei dem Absturz ums Leben. Dem Shriners-Children’s-Krankenhaus zufolge handelte es sich bei den Opfern um ein junges Mädchen, das sich zur medizinischen Versorgung in den Vereinigten Staaten aufhielt, sowie um ihre Mutter und Mitglieder des begleitenden Flugpersonals und medizinischen Personals. Der Flugzeugbetreiber Jet Rescue Air Ambulance bestätigte in einer Erklärung gegenüber US-Medien, dass sich an Bord der Privatmaschine zwei Passagiere und vier Besatzungsmitglieder befunden hätten. „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir keine Überlebenden bestätigen“, hieß es.

+++

Angriff auf CDU-Büro – „Mitarbeiter sollten sich dazu bekennen, dass sie Faschisten wären“

Dutzende Vermummte dringen in ein Berliner CDU-Büro ein, drangsalieren Mitarbeiter, begehen Sachschädigungen. Bundestagskandidat Krieger sagt, welche Konsequenzen er zieht. Enttäuscht zeigt er sich, dass die Gegenkandidaten von SPD und Grünen, Michael Müller und Lisa Paus, keinerlei Anteilnahme zeigten.

Lukas Krieger, 37, Direktkandidat der CDU dazu: für den Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf bei der Bundestagswahl. Ich bin von einem Abgeordneten aus unserer Fraktion informiert worden, dass unser Büro gerade besetzt wurde. Direkt bin ich vom Schlimmsten ausgegangen, weil alle ganz aufgeregt waren, und es hieß nur, es hätte einen gewaltsamen Übergriff gegeben. Als ich am Büro angekommen bin, war ich beruhigt, da die Polizei die Lage schon im Griff hatte. Auch die beiden Mitarbeiter vor Ort waren nicht verletzt. Aber das war schon ein massiver Angriff. Die sind da mit 40 bis 50 Leuten – alle vermummt – gegen den Willen der Mitarbeiter in die Geschäftsstelle eingedrungen und haben randaliert. Weiterlesen auf welt.de

+++

Trump unterzeichnet Gesetz zu härterer Abschiebepraxis

Mit seiner Unterschrift macht Donald Trump den „Laken Riley Act“ zu geltendem Recht. Gegner sprechen von einem Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit und warnen vor Willkür gegenüber Migranten.

US-Präsident Donald Trump hat das erste Gesetz seiner neuen Amtszeit unterzeichnet und damit das verschärfte Vorgehen gegen bestimmte Migrantengruppen besiegelt. „Dieses Gesetz ist ein Meilenstein“, sagte der Republikaner während der Zeremonie im Weißen Haus. „Es wird die Leben zahlloser unschuldiger Amerikaner retten.“

Der Kongress hatte das Gesetz vergangene Woche verabschiedet. Es verpflichtet Bundesbehörden, Migranten ohne gültigen Aufenthaltsstatus – sowie solche mit temporärem Schutzstatus – in speziellen Haftzentren festzuhalten, wenn ihnen bestimmte Vergehen vorgeworfen werden. Dazu gehören neben Einbruch und Angriffen auf Polizeibeamte auch geringfügige Delikte wie Ladendiebstahl. Bisher war eine Inhaftierung nur bei sehr schweren Straftaten verpflichtend. Die Abschiebung soll, wenn möglich, zügig und direkt aus der Haft erfolgen. Das Gesetz könnte somit dazu führen, dass Asylbewerber abgeschoben werden, bevor ihr Antrag entschieden ist. Weiterlesen auf epochtimes.de

+++

Fall der Brandmauer: So will Kickl die Asylwende in Österreich umsetzen

Der symbolische Fall der Berliner Brandmauer scheint der FPÖ noch mehr Auftrieb bei den Koalitionsverhandlungen zu geben. Herbert Kickl drängt auf eine Asylwende in Österreich. Was er nun alles fordert.

WIEN – Nachdem im deutschen Bundestag über die Verschärfung der Asylpolitik abgestimmt wurde, hat FPÖ-Chef Herbert Kickl auf eine ähnliche Linie für Österreich gedrängt.

Illegale Migration solle nicht länger verwaltet, sondern konsequent bekämpft und gestoppt werden. Als zentrale Maßnahmen nennt Kickl drei Punkte: Statt Bargeld sollen Sachleistungen ausgegeben werden, Rückführungen sollen Vorrang vor neuen Asylanträgen haben, und mehr Sicherheit soll importierte Kriminalität eindämmen. Auch in der Grundversorgung von Migranten strebt die FPÖ eine Neuausrichtung an. Demnach soll nur noch eine Notfallversorgung gewährt werden, wobei finanzielle Leistungen weiter reduziert werden könnten. Eine umfassendere Betreuung wäre erst nach Anerkennung und bei nachweislicher Integration vorgesehen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Tucker Carlson: Nord-Stream-Terror war ein US-Angriff auf Deutschland

Er hat wirklich Mut: In seiner „Tucker Carlson Show“ nannte nun der US-Journalist ganz klar die Verantwortlichen für die Zerstörung der Nord-Stream2-Pipeline am 26. September 2022 – es waren die USA.

„Das war eine amerikanische Aktion gegen Deutschland. Das war ein Angriff eines NATO-Mitglieds auf ein anderes“, sagte Tucker Carlson zur Sprengung der extrem wichtigen Gaspipelines in der Ostsee. Und er fügte hinzu: Das Ziel sei die Destabilisierung der deutschen Wirtschaft gewesen, die bis dahin zu den stärksten in Europa gehörte. Diese klaren Aussagen machte Carlson (15,4 Millionen Follower auf X) jetzt in einem Interview mit dem Reporter Matt Taibi, er verurteilte die Aktion als einen Akt der Aggression, der weitreichende Konsequenzen für Europa, aber auch für die Vereinigten Staaten selbst haben werde. Weiterlesen auf exxtra24.at

+++

Pressesprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa beantwortet eine Medienfrage bezüglich der militaristischen Äußerungen der hochrangigen EU-Beamten

„Wir sehen, wie hochrangige EU-Beamte der Öffentlichkeit die Einstellungen verantwortungslos aufzwingen, ein großangelegter bewaffneter Konflikt mit Russland in naher Zukunft sehr wahrscheinlich sei.

Die in Brüssel ausgedachten „Gruselgeschichten“ über die „Bedrohung durch Russland“ und die angebliche Absicht Moskaus, nach Kiew die „Expansion“ weiter in Richtung Westen fortzusetzen, werden von den EU-Politikern ausgenutzt, um die zerfallende europäische Einheit wieder „zusammenzuschweißen“, Europa in beschleunigter Weise zu militarisieren, eine beispiellose Erhöhung der Militärausgaben auf Kosten der Lösung von akuten Problemen zu rechtfertigen.

Es liegt auf der Hand, dass das militaristische Gerede der EU größtenteils die Fassungslosigkeit Brüssels und der Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten bezüglich der neuen US-Regierung widerspiegelt, sowie ihre Befürchtungen, die Hauptunterstützer des Selenskij-Regimes zu bleiben. Dabei macht die EU kein Hehl daraus, dass die Ukraine und deren Volk für sie bloß Verbrauchsmaterial im imperialistischen Zug des kollektiven Westens nach Osten sind.

Die ganze Welt sollte sich darüber Sorgen machen, dass die EU-Spitzenpolitiker über die möglichen Folgen ihrer russlandfeindlichen Aussagen kaum nachdenken und die EU-Mitgliedstaaten an den gefährlichen Rand des Krieges treiben, nur um den Nutzen des anderen und ihre eigenen geopolitischen Abenteuer zu sichern.“ Via Telegram @RusBotschaft

+++

Zeitenwende in der Medienlandschaft – FPÖ-Verhandler will alle ORF-Chefs neu besetzen

Am Freitag tagt dazu erneut die Untergruppe Medien. Bereits im Vorfeld lässt FPÖ-Verhandler und ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler mit einem Vorstoß in der ORF-Sendung „Report“ aufhorchen. Er fordert die Ablöse der ORF-Führung unter Roland Weißmann. […]

Zuletzt hat der Verfassungsgerichtshof die Bestellung der ORF-Gremien für unzulässig erklärt. Der Regierungseinfluss auf Stiftungsrat sei zu groß gewesen. Westenthaler fordert daher Konsequenzen. „Das muss jetzt von der nächsten Regierung repariert werden. Das wird auch so sein“, kündigt der FPÖ-Verhandler an. “ Ja, es muss dann natürlich auch rasch eine neue Führung geben, eine neue Wahl geben. Und ich denke, dass dann im Oktober – spätestens im Oktober – dann die neue Geschäftsführung ihre neue Arbeit beginnen kann und das Reformwerk fortsetzen kann“, so Westenthaler in der ORF-Sendung „Report“. Weiterlesen auf oe24.at

+++

Opfer jetzt an Sauerstoffgeräten: 14-Jährige von migrantischer Mädchengang krankenhausreif geschlagen

Eine migrantische Mädchengruppe hat in Friesland eine 14-Jährige zusammengeschlagen, sie liegt nun angeschlossen an Sauerstoffgeräte im Krankenhaus – mit dem „ganzen Körper voller Fußabdrücke“, wie die Mutter berichtet. Die Gang hat bereits 24 Anzeigen wegen Körperverletzung.

Am 23. Januar schlugen mehrere Schülerinnen eine 14-jährige Mitschülerin in der Oberschule in Sande im Friesland krankenhausreif. Die Mitglieder der Schülerinnen-Gang sollen laut Bild Migrationshintergrund haben, die Eltern aus Syrien und dem Libanon stammen.

„Sie haben meinen Kopf auf den Boden geschlagen, haben einen Kreis um mich gebildet. Sie sind auf mir herumgesprungen, haben auf mich eingetreten. Ich hatte Angst um mein Leben“,

sagte die 14-jährige Lena zu Bild. Sie war wegen einer Gehirnerschütterung und Hirnblutung ins Krankenhaus gebracht worden und befindet sich noch dort. Die Mutter des Mädchens sagt: „Durch ein riesiges Hämatom auf der Brust hat sie Probleme beim Atmen. Sie muss durchgehend am Sauerstoff angeschlossen sein.“ Weiterlesen auf apollo-news.net

+++ SPORT +++



Handball-WM: Dänemark fegt Deutschland-Schreck von der Platte

Dänemarks Handballer greifen nach einer erneuten Machtdemonstration nach ihrem vierten WM-Titel in Folge.

Das Starensemble von Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen schlug Deutschland-Bezwinger Portugal im Halbfinale von Oslo 40:27 (20:16) und kämpft am Sonntag (18:00 Uhr/Eurosport und Sportdeutschland.TV) im Endspiel an selber Stelle gegen Kroatien um das nächste Kapitel seiner scheinbar nicht endenden Erfolgsgeschichte.

Mit 31:28 rang der Co-Gastgeber den WM-Rekordchampion und Europameister in der kroatischen Hauptstadt nieder. Dass dies möglich war, hätten nur wenige geglaubt. Doch die Kroaten überrollten die Weltklasse-Auswahl aus Frankreich vor heimischer Kulisse. Schon nach 22 Minuten führten sie mit acht Toren, zur Halbzeit stand es 18:11. Quelle: sport.de zu Dänemarkb-Bericht und sport.de zu Kroatien-Bericht.

+++

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***