Großer Betrug um Sprachprüfungen für Migranten

„Wir haben die Leserzuschrift einer Sprachprüferin für Migranten erhalten, die ganz erheblichen Sprengstoff birgt. Sollte das hier Geschilderte inzwischen gängige Methode sein, offenbar generalstabsmäßig organisiert, dann wirds richtig eng. Wie soll man diese Leute je in Beschäftigung bringen?“ fragt Eva Hermann in ihrem Telegram Kanal.

Die Zuschrift der Sprachprüferin enthüllt organisierten Betrug bei Prüfungen

„Ich habe eine wichtige Information in Sachen Migrationsgeschehen und BAMF- wie auch Telc-und DTZ-Prüfungen für Euch. Seit 2016 prüfe ich in allen Sprachniveaus, aber das, was mir am vergangenen Samstag passiert ist, sprengt all` das, was ich mir hätte vorstellen können:

Ich hatte ab 8:00 Uhr die Aufsicht für die schriftliche Prüfung und um 13:00 Uhr begannen wir mit der mündlichen Prüfung Telc B1. (Es hätte auch eine DTZ-Prüfung – nach Integrationskursen) sein können.

Wie immer, so lassen wir uns vor Beginn jeweils beider Prüfungsteile die Ausweise zeigen und gleichen sie mit den Menschen ab, die vor uns stehen. Insofern war vor der schriftlichen Prüfung für mich nichts Auffälliges zu bemerken.“

Migranten-Strohmänner treten mit gefälschten Pässen zur Sprachprüfung an

„Im Anschluss begann die mündliche Prüfung und eine sichtlich aufgeregte zweite Prüferin kam hinzu. Sie erzählte mir, dass sie gerade von einer anderen Prüfung käme und in diesem Zusammenhang die Polizei holen musste. Der Grund? Viele Prüflinge kamen mit gefälschten Pässen in die Prüfung und es stellte sich heraus, dass nicht die wahren zu prüfenden Migranten vor uns standen, sondern Leute, die sehr gut Deutsch sprechen und für diese Leute die Prüfung absolvieren, die null Chance haben, jemals die Prüfung zu bestehen.

Danach begannen wir genauer hinzuschauen, und nun, in der Aufmerksamkeit geschärft, siehe da, gleich der erste von uns kontrollierte Ausweis war gefälscht.

Die Kennzeichen der Fake-Ausweise

1. abweichende Farbe des Fake-Passes (blasser oder Farben übertrieben),

2. das Passfoto ist verschwommen oder auch farblich übertrieben,

3. das Hologramm über dem Passfoto spiegelt sich nicht wie bei den Originalen und dieses Hologramm ist auch kleiner und ein kleines Schlüsselsymbol war in unseren Fällen am unteren Rand des Fotos zu sehen, was es normalerweise nicht gibt und

4. unten rechts ist beim Original eine Nummer eingraviert (also richtig eingeritzt) und bei den Fälschungen einfach nur aufgedruckt.

Eigentlich sollten wir 26 Teilnehmer mündlich prüfen. Wir beiden Prüfer fanden allein 10 gefälschte Ausweise und bei der Kontrolle durch uns mussten komischerweise fast alle mal ganz dringend auf die Toilette …. und kamen danach nicht wieder. Einer hatte obendrein ganz plötzlich zwischen der schriftlichen und der mündlichen Prüfung seinen Ausweis verloren und war so frech, weiter darauf zu bestehen, die Prüfung zu absolvieren. Aber wir verneinten natürlich vehement.

In der Folge gab es in unserem Aufkommen von Prüflingen einen deutlich zu bemerkenden Schwund.

Von 26 Prüflingen prüften wir letztendlich 10.

Die betroffenen Nationalitäten waren am vergangenen Samstag: Afghanistan, Syrien, Iran, Irak, die Ukraine und die Türkei.

Prüfungsinstitut übergibt die falschen Pässe der Polizei

„Das Prüfungsinstitut behielt natürlich die falschen Pässe, die uns gegeben wurden, ein und übergab sie der Polizei. Ob da jemals was herauskommt, wage ich bei dem laxen Umgang unserer Justiz mit Straftaten von Migranten zu bezweifeln.

Bei mir bleibt natürlich ein dauerhaft schlechtes Gefühl zurück. Ich wurde, was Identitätskontrollen und Merkmale gefälschter Pässe betrifft, nie geschult, auch nicht meine Kollegen. Ich fragte mich danach, wie viele Teilnehmer ich bereits geprüft habe, die die Fake-Ausweise hatten. Was mir gerade bei den mündlichen Prüfungen in der letzten Zeit immer wieder auffiel, war das hohe Niveau in den Fertigkeiten Schreiben, Lesen, Hören und Sprechen. Ich schrieb das der Tatsache zu, dass ca. 80 % der Prüflinge fest im Arbeitsleben integriert waren und dementsprechend über Jahre mit ihren deutschen Kollegen kommunizierten.

Wenn ich mir allerdings vorstelle, dass diese geprüften Teilnehmer für Migranten in die Prüfung gehen, die kaum lesen und geschweige denn sich in den 4 Fertigkeiten ausdrücken können, wird mir angst und bange.“

Riesenbetrug – Aufenthaltsgenehmigungen und Staatsbürgerschaften ohne Aussicht je ins Arbeitsleben zu finden

„Und das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Alle Sprachschulen sind, was Fake-Identitäten und -gefälschte Pässe betrifft, nie geschult worden. Wenn ich diesen Riesenbetrug durch Migranten hochrechne, geht die Zahl in die Hunderttausende. Resultat ist, dass dann jene die Aufenthaltsgenehmigungen und deutschen Staatsbürgerschaften erhalten, die aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse nie ins Arbeitsleben finden werden und es sich auf Jahrzehnte in unserem Sozialsystem gemütlich machen. Obendrein werden wir sie aufgrund der momentan bestehenden Rechtslage nie wieder los.

Die Prüfung TELC B1 ist nicht nur die Grundlage für ein positiv beschiedene Aufenthaltsgenehmigung, sondern auch, in Verbindung mit dem Test „Leben in Deutschland“ für die anschließende Einbürgerung.“

Hier ist der Link vom BAMF bezüglich Integration zugewanderter Teilnehmer.

Außerdem gibt es bei TELC folgendes Zitat dazu:

„Eine der Grundvoraussetzungen für die Einbürgerung ist mindestens ein Sprachniveau B1 nachzuweisen. In § 10 StAG ist als Bedingung für die Einbürgerung die ausreichende Kenntnis über die deutsche Sprache festgeschrieben. Ausreichende Kenntnis ist hierbei das B1 Niveau.“

Prüfungstests sind käuflich erwerbbar

„Die Betrugsmasche mit den falschen Pässen geht aber noch weiter. Man kann sich auch die aktuellen Prüfungstests mit den richtigen Antworten kaufen, wie WDR berichtete.

Aber auch das ist noch nicht alles, wenn ich an falsche Pässe an den deutschen Außengrenzen und den Sozialbetrug (denn die Jobcenter sind ja digital nicht miteinander verknüpft) denke.

Wenn man dann auch noch überlegt, dass die Kartellparteien den Familiennachzug jetzt noch erleichtern wollen …???

Ich glaube, ich wandere noch in diesem Jahr aus.“

Betrugsmasche wurde schon vor Jahren aufgedeckt – Mitarbeiterin entlassen, Schwamm drüber

Als bereits vor einigen Jahren eine Betrugsmasche durch eine aufmerksame Mitarbeiterin entdeckt wurde, wurde die Mitarbeiterin entlassen.

„Es ist so gewollt, sonst wäre es längst beendet,“

meint eine Leserin dazu.

Über einen Prozess um Millionen-Betrug mit gefälschten Sprachzertifikaten in Bonn berichtete der WDR bereits am 20.11.2024. Drei Männer müssen sich vor dem Landgericht Bonn verantworten, weil sie in großem Stil Sprachzertifikate gefälscht und verkauft haben sollen. Die Staatsanwaltschaft hat 500 Fälle angeklagt. Ermittler gehen aber davon aus, dass die Bande mehr als 1.500 gefälschte Zertifikate verkauft hat. Der Schaden geht in die Millionen.

