Hat Ukraine die „Freundschafts-„Pipeline angegriffen ?

Russischen Quellen zufolge soll ein ukrainischer Angriff am Mittwochabend auf die „Freundschafts-„Ölpipeline stattgefunden haben: Zum Zeitpunkt des Angriffs wurde Luftalarm ausgerufen – wie „Index“ berichtet. Auch Aufnahmen des Angriffs wurden veröffentlicht.

Bisher gab es noch keine offizielle Erklärung, auch die ukrainische Seite hat sich nicht zu dem Angriff bekannt. Satellitenbilder zeigten aber, wie Brände in der Nähe der Pipeline im Gebiet Brjansk ausgebrohen sind.

Such reports have become so frequent that they can easily be overlooked. However, last night in the Bryansk region, the Novozybkov station of the Druzhba oil pipeline came under attack. Judging by the fire, the strike was precise. pic.twitter.com/OEOFcSJXgj

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 30, 2025