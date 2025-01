Gesetzesentwurf der Union zu Migration im Bundestag gescheitert!

Der von der Union am Freitag in den Bundestag eingebrachte Entwurf für ein „Zustrombegrenzungsgesetz“ in der Asyl- und Flüchtlingspolitik ist gescheitert.

Seit kurzem liegt das Ergebnis der Abstimmung im Bundestag vor. 693 Abgeordnete haben abgestimmt. 338 Politiker haben mit „Ja“ abgestimmt. 350 entschieden mit „Nein“ bei fünf Enthaltungen. Das teilte Sitzungsleiterin Petra Pau nach der Abstimmung in zweiter Lesung über das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz mit.

Friedrich Merz verteidigte die Einbringung des Entwurfs zum „Zustrombegrenzungsgesetz“. Es gebe aus Sicht vieler Menschen Handlungsbedarf nach den letzten Anschlägen in Magdeburg und Aschaffenburg und auch wegen „täglich stattfindender Gruppenvergewaltigungen aus dem Asylmilieu“ heraus.

SPD und Grüne hatten die Pläne heftig kritisiert und hatten gewarnt, dass die „Brandmauer“ anderer Parteien zur AfD fallen würde, wenn ein Gesetz verabschiedet werde, für das AfD-Stimmen maßgeblich gewesen wären.

#Zustrombegrenzungsgesetz abgelehnt!

338 Ja Stimmen, 350 Nein Stimmen, 5 Enthaltungen.

Die Deutschlandhasser SPD, Grüne und Linke jubeln.

In der jetzigen Formation im Bundestag lässt sich keine Politik für Deutschland machen.

Deshalb: Am 23. Februar beide Stimmen für die AfD! pic.twitter.com/fE6dUsoPVx — Oliver Sept (@sept_oliver) January 31, 2025

+ UPDATES FOLGEN +

