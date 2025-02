Realsatire: Wie können wir uns schnell und sicher zerstören?

Bild: shutterstock

Ihr habt es doch bereits getan! – Allem Anschein nach ist die Dummheit des Deutschen liebstes Kind geworden – kein anderes Volk beherrscht diese „Tugend“ in solch einer „herzerfrischenden“ Vollendung. Anhand der Tendenzen nämlich, die für halbwegs intelligente Menschen leicht auszumachen sind, handelt es sich um eine untergehende Spezies, die zwar peinlichst auf die Nahrung seiner Kinder achtet, um sie gesund zu ernähren, doch mit großem Eifer deren Mörder und künftigen Besatzer ins Land holt.

Von MATHIAS MÖLLER

Was seid ihr nur für Männer …

… ihr modernen Woken-Papis, ihr Plastik- und CO² hassenden „Nebelgranaten“ der Natur, wo ihr euren Feinden sogar noch Wohnungen, Verpflegung und üppiges Taschengeld zur Verfügung stellt? Und ihr nicht einmal mehr im Ansatz erkennen lasst, eure Kinder vor der Gewalt dieser „importierten Goldstückchen“ schützen zu wollen, sprich: vor Gruppenvergewaltigungen und Messermorden in aller Öffentlichkeit, schon gar nicht vor der Migranten-Schüler-Gewalt in Schulen und dem wirtschaftlichen Verfall.

Also, auf was seid ihr stolz …

… außer auf eure Toleranz? Ach, stimmt ja, ihr wählt auf keinen Fall die AfD in die Regierung, ihr tollen Hechte, denn die ist „rechtsradikal“, wie man es euch ja jeden Tag in eure kindlichen Gehirne bläst. Und damit zum Stolz: Auf euch ist eben Verlass, sprach die Ampel … doch die ging aus. Aber keine Angst, ihr habt ja euren Friedrich, den Merz, der bewahrt euch vor Schmerz. Und der wird’s schon richten. Demnach werden auch eure Sparguthaben an die Migranten übergehen, und ja, auch an die Ukraine und damit an BlackRock. Und dass auch ja nichts schiefgeht, demonstriert mal weiter gegen rechts!

Logik mag vielleicht nicht eure Stärke sein, doch eure herzliche Treue der „Obrigkeit“ gegenüber.

Aber, oh Gott, was passiert da gerade? … Putin, Trump, Musk, AfD …? Nun ist das „Erschaffene“ eurer Altparteien in akuter Gefahr, so mögt ihr jetzt von Panik befallen denken. Doch keine Angst, denn es gibt eine gute Nachricht in Bezug auf die Frage …

„… wie können wir uns schnell und sicher selbst zerstören?“:

Ihr braucht euch dafür gar nicht mehr anstrengen, eure Entscheidungen nämlich, 2015 „Mama Merkel“ zuzujubelnd und nach ihr die Ampel zu wählen, ist ein Selbstläufer:

Ihr seid bereits vor langer Zeit über den Abgrund hinausgegangen … -GUTEN FALL …

Den geistigen Zustand unserer Gutmenschen incl. der katholischen und evangelischen Kirchenfürsten spiegelt dieser visionäre Filmausschnitt aus dem Jahre 1975 inzwischen wieder:

