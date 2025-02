Grab von Le Pen verwüstet

Drei Wochen nach seiner Beerdigung wurde das Grab des französischen Rechtspolitikers Jean-Marie Le Pen verwüstet. Der Vandalismus kam am Freitag ans Licht und die Behörden leiteten sofort eine Untersuchung ein, um die Täter zu identifizieren, berichtete Index.

Der Gründer und ehemalige Präsident des französischen Front National (FN) war bekannt für seine Ansichten gegen Einwanderung und Multikulturalismus. Le Pen war am 7. Januar im Alter von 96 Jahren gestorben. Seine letzte Ruhe fan Le Pen in der Familiengrabstätte in der Hafenstadt Trinité-sur-Mer in der Bretagne.

Die lokalen Behörden betonten, dass sie die Beerdigung aufgrund des spaltenden Vermächtnisses des Politikers mit „besonderer politischer Sensibilität“ behandelt hätten. Demnach wurde vor und nach seiner Verabschiedung am 11. Januar eine verstärkte Polizeipräsenz auf dem Friedhof sichergestellt, die Maßnahmen aber nachträglich reduziert.

Nach der Beschädigung des Grabes ordneten die Behörden aufgrund des „außergewöhnlichen Charakters des Angriffs“ erneut verstärkte Patrouillen auf dem Friedhofsgelände an. Ob es Verdächtige gibt, ist noch nicht bekannt.

Pas de mot pour qualifier les individus qui s’attaquent à ce qu’il y a de plus sacré. Ceux qui s’attaquent aux morts sont capables du pire contre les vivants. pic.twitter.com/KjmDrsxOzc — Marie Caroline Le Pen (@MCarolineLePen) January 31, 2025

Übersetzung:

Kein Wort für die Individuen, die das Heiligste angreifen. Diejenigen, die die Toten angreifen, sind gegen die Lebenden zu den schlimmsten Taten fähig.

