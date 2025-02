EU erwägt Rückkehr zu russischem Gas als Friedenspfand

In der europäischen Energiepolitik zeichnet sich eine kontroverse Debatte um die mögliche Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen ab. Nach Informationen aus EU-Kreisen wird derzeit hinter verschlossenen Türen in Brüssel intensiv über eine Reaktivierung der Pipeline-Infrastruktur als Teil eines potenziellen Friedensabkommens für die Ukraine diskutiert.

Besonders Deutschland und Ungarn, unterstützt von weiteren EU-Mitgliedstaaten, sehen in der Wiederaufnahme der Gasbeziehungen zu Moskau einen möglichen Weg, die hohen Energiekosten in Europa zu senken. Ein hochrangiger EU-Beamter, der anonym bleiben möchte, bestätigt gegenüber der Financial Times:

Wird Nord Stream 2 instand gesetzt?

Die Diskussion erfolgt vor dem Hintergrund dramatisch gestiegener Energiepreise in Europa, die mittlerweile das Drei- bis Vierfache des US-amerikanischen Niveaus erreichen. Vor dem Krieg deckte russisches Pipeline-Gas etwa 40 Prozent des EU-Bedarfs ab, wobei Deutschland der größte Abnehmer war. Insofern ist es auch interessant, dass Dänemark Gazprom erlaubt hat, Reparaturarbeiten an Nord Stream 2 durchzuführen. Offiziell natürlich lediglich aus Umweltschutzgründen. Weiterlesen auf report24.news

+++

Chemnitz: Mörder von Daniel Hillig kommt frei

Wer in Deutschland die richtige Hautfarbe besitzt, darf sich alles erlauben. Die illegal eingewanderten Täter gehen nur selten ins Gefängnis oder wenn doch, sind nach kurzer Zeit wieder frei. So auch der Mörder des 2018 in Chemnitz bestialisch ermordeten Daniel Hillig, der eigentlich noch bis zum Ende des laufenden Jahrzehntes hinter Gittern sitzen müsste.

Deutschlandweit richteten sich im August 2018 die Augen auf die sächsische Stadt Chemnitz. Nachdem eine Gruppe Araber auf dem Stadtfest den 35-jährigen Daniel Hillig erstochen hatte, kam es zu wochenlangen Massenprotesten. Seit 2015 hatte sich der Frust über die Einwanderungspolitik aufgestaut, in diesen Tagen lief das Fass über. Während einer der Mörder bis heute untergetaucht ist, wurde sein Mittäter Alaa S. im Jahr 2020 zu einer Haftstrafe von neuneinhalb Jahren verurteilt. Doch in wenigen Tagen wird er wieder ein freier Mann sein. Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

Keine Daten zum Terrorismusverdacht – dennoch fliegt die Bundesregierung 1.600 palästinensische Flüchtlinge ein

Nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 hat die deutsche Regierung über 1.600 palästinensische Flüchtlinge nach Deutschland eingeflogen. Dabei wurde nicht erfasst, wie viele der Personen Extremismus-verdächtig sind.

Auf die Frage, bei wie vielen der aufgenommenen Personen ein Terrorismus- oder Extremismus-Verdacht vorliegt, heißt es in der Antwort:

Zugleich versicherte das Innenministerium, dass bei einem „entsprechenden Verdacht“ die „jeweils erforderlichen Maßnahmen“ von den deutschen Sicherheitsbehörden ergriffen werden. Dazu befinden sich die Behörden im Austausch über die „sicherheitsrelevanten Einzelfälle“. Von den insgesamt eingereisten 1.625 Personen waren bis Ende Dezember noch 1.418 im Land. 640 palästinensische Flüchtlinge haben einen Asylantrag gestellt. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

ÖSTERREICH: Hui oder Pfui? „Wormwich“ – In diesem Burger ist der Wurm drinnen

Mit dem „Wormwich“ bringt die österreichische Burgerkette „Le Burger“ einen Mehlwurm-Burger auf den Teller. Nachhaltig, proteinreich und nussig im Geschmack – wer traut sich?

Das Wiener Burger-Unternehmen Le Burger sorgt ab Februar mal wieder für ordentlich Gesprächsstoff – oder besser gesagt: fürs große Krabbeln. Mit dem „Wormwich“ bietet die Kette erstmals einen Burger mit einem Patty aus Mehlwürmern an. Eine ungewöhnliche, aber nachhaltige Alternative zu Fleisch, die neugierig macht – oder für Gänsehaut sorgt. Weiterlesen auf heute.at

+++

Trump startet „Säuberungswelle“ – Massenweise FBI-Agenten werden gefeuert

Bekanntlich hat US-Präsident Trump ein gutes Gedächtnis, wenn es um echte oder gefühlte Kränkungen geht. Sein Zorn trifft nun auch zahlreiche FBI-Agenten – unter ihnen viele hochrangige Führungskräfte. Unliebsame Staatsanwälte sind ebenfalls betroffen.

Wegen ihrer Beteiligung an den Ermittlungen gegen den mittlerweile amtierenden US-Präsidenten Donald Trump sollen US-Medienberichten zufolge zahlreiche FBI-Agenten entlassen werden, darunter auch hochrangige Führungskräfte. Die „Washington Post“ berichtete unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Kreise, dass „Beamte daran arbeiten, potenziell Hunderte (von FBI-Agenten) für eine mögliche Entlassung zu identifizieren“. Laut dem Sender CNN wurden mindestens sechs hochrangige FBI-Führungskräfte angewiesen, „bis Montag in den Ruhestand zu treten, zurückzutreten oder entlassen zu werden“.

Laut CNN sollte zudem bis Freitagabend die „mögliche Entlassung“ Dutzender FBI-Agenten geprüft werden, die an den Ermittlungen gegen Trump-Anhänger beteiligt waren, die am 6. Januar 2021 das US-Kapitol stürmten. Weiterlesen auf n-tv.de

+++

Ein kenianischer Gynäkologe enthüllt das skrupellose Vorgehen der WHO in seinem Land

In den sozialen Medien verbreitet sich derzeit ein Video, in dem der kenianische Arzt Wahome Ngare den ugandischen Präsidenten Yoweri Museveni eindringlich vor der WHO warnt. (…) Kürzlich entschied der Oberste Gerichtshof Kenias, die diplomatische Immunität der Gates-Stiftung aufzuheben. Bill Gates ist einer der Hauptfinanziers der WHO.

„Wir können der WHO nicht mehr vertrauen“, sagte Dr. Ngare dem Präsidenten und verwies auf eine WHO-Kampagne zur Ausrottung von Tetanus in Kenia in den Jahren 2014–2015.

Laut kenianischen Ärzten und dem ehemaligen Premierminister Raila Odinga enthielt der in Kenia eingesetzte Impfstoff eine Substanz, die Frauen unfruchtbar machen könnte. (…) Odinga sprach öffentlich im Fernsehen über ein geheimes Sterilisationsprogramm und erklärte, dass schätzungsweise 500.000 Frauen infolge der Impfung keine Kinder mehr bekommen können. Weiterlesen auf uncutnews.ch

+++

Belgien bekommt erstmals von rechter N-VA geführte Regierung

Fast acht Monate nach der Wahl in Belgien steht im westlichen Nachbarland Deutschlands eine neue Regierung. In einem weiteren EU-Staat hat damit eine von Rechten angeführte Koalition das Sagen.

Die migrationskritischen flämischen Nationalisten der N-VA haben sich mit vier weiteren Parteien auf die Bildung einer Koalition einigen können. Über die Einigung ist König Philippe nach Angaben des Palastes informiert worden. Regierungschef soll der N-VA-Vorsitzende Bart De Wever werden.

Der 54 Jahre alte De Wever war bislang Bürgermeister der Hafenstadt Antwerpen. Ziel der neuen Regierungsparteien ist vor allem ein Abbau der großen Schuldenlast sowie der Neuverschuldung Belgiens. Erwartet werden demnach drastische sozioökonomische Reformen mit schweren Einschnitten in den Sozialstaat. Weiterlesen auf sueddeutsche.de

+++

El Salvador: Gefängnisinsassen zahlen ihre Schuld an die Gesellschaft zurück

Präsident von El Salvador Nayib Bukele schreibt auf X:

40% of our prison population is already repaying its debt to society.

In return, they receive a shorter sentence and learn a skill.

This program is NOT available for rapists and murderers.

They will help us build roads, hospitals, and schools; they will manufacture our… pic.twitter.com/q26cQ1RqMJ

— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 1, 2025