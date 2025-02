Die georgische paramilitärische Gruppe „Georgische Nationale Legion“ und ihr Anführer Mamuka Mamulashvili haben sich in den letzten Wochen der Organisation von Protesten gegen die Regierung in der Slowakei angeschlossen – wie der slowakische Ministerpräsident Robert Fico am Freitag auf einer Pressekonferenz im Regierungspalast in Bratislava mitteilte

Auf der Pressekonferenz nahmen auch der Innenminister, der „Slowakische Informationsdienst“ (SIS) und der Leiter der Finanzwache teil. Laut Fico sollen auch slowakische Oppositionspolitiker sowie die NGO „Frieden für die Ukraine„, welche die regierungskritischen Demonstrationen in der Slowakei von vergangener Woche organisiert hatten, in Kontakt mit der „Georgischen Nationalen Legion“ stehen.

Die „Georgische Nationale Legion“ steht unter der Kontrolle des ukrainischen Geheimdienstes. Und deren Anführer hatte bereits am Maidan-Putsch in Kiew und später in Tiflis teilgenommen. Nun wurde er von den slowakischen Behörden auf einer schwarzen Liste mit Einreiseverbot belegt

– so die ungarische „MTI“.

Zudem werde laut die Chefin der nationalen Polizei, Jana Masgarova, und Innenminister Matus Sutaj Estok, ein ukrainischer Staatsbürger ausgewiesen und mehreren die Einreise in das Land untersagt. Und zwar im Zusammenhang mit Aktivitäten zum „geplanten Sturz“ der slowakischen Regierung. Bereits letzte Woche hatten Präsident Robert Fico und Präsident Peter Pellegrini unter Berufung auf Geheimdienstinformationen mitgeteilt: Es operiere in der Slowakei ein vom Ausland finanziertes Netzwerk mit Verbindungen zu Oppositionsparteien, mit dem Ziel zur Untergrabung der verfassungsmäßigen Ordnung des Landes, um den Rücktritt der Regierung durch künstlich angestiftete Ereignisse zu erzwingen.

Der Ministerpräsident präsentierte mehrere Fotos von Mamuka Mamulashvili zusammen mit Lucia Stasselova, der Leiterin von „Frieden für die Ukraine“ und dem Vater von Michal Simecka, dem Vorsitzenden der größten Oppositionspartei der Slowakei.

Robert Fico dazu:

„Es gibt auch Beweise dafür, dass „Frieden für die Ukraine“ 150.000 Euro an die Georgische Nationale Legion überwiesen hat.“

Der ukrainische Militärgeheimdienst „GUR“ bestreitet naturgemäß alle Anschuldigungen, wonach es so etwas wie die „Georgische Nationale Legion“ gar nicht gebe. Allerding hätte der „GUR“ mit dem von Fico erwähnten Soldaten, Mamuk Mamulashvili, in Kontakt gestanden.

„Die Generaldirektion für Geheimdienste des Verteidigungsministeriums erklärt offiziell, dass es innerhalb ihrer Strukturen keine Organisation unter dem Namen ‚Georgische Nationale Legion‘ gibt.“

– so eine offizielle Erklärung des „GUR“.

Und weiter: Hybride Militäroperationen in europäischen Ländern würden eine „äußerst ernste Bedrohung“ für die Ukraine darstellen. Zudem würden Mamulashvili nicht mehr in Kontakt mit den ukrainischen Geheimdiensten stehen und von ihnen keine Befehle oder Aufgaben erhalten.

„Der Vertrag der Person mit der Internationalen Legion der GUR lief im April 2023 aus und wurde nicht verlängert„

– wie es hieß.

