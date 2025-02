Niederlande: 11-Jährige von Syrer erstochen – deutsche Medien verschwiegen Täterherkunft

Das Morden geht weiter: 11-jähriges Mädchen in Nieuwegein (NL) erstochen, 29-jähriger Syrer verhaftet.



UTRECHT – Ein 11-jähriges Mädchen wurde am Samstag in der Anemoonstraat in Nieuwegein erstochen. Noch auf der Straße wurde Erste Hilfe geleistet, doch im Laufe des Nachmittags kam die Nachricht, dass sie an ihren Verletzungen gestorben ist.

Nicht weit vom Tatort entfernt, in einem Wohngebiet, wurde ein 29-jähriger Verdächtiger festgenommen, teilte die Polizei Utrecht mit. Die Anwohner sagten, sie hätten sich schon seit einiger Zeit Sorgen um den Mann gemacht.

Ein medizinisches Team eilte noch nach der Meldung der Gewalttaten mit einem Hubschrauber zum Tatort. Die Anemone Street wurde für die Ermittlungen weitgehend gesperrt und war bald mit Polizeiautos gefüllt, wie die Aufnahmen zeigen.

Täter polizeibekannt

Berichten zufolge feierte das Mädchen am Freitag seinen Geburtstag. Über den festgenommenen Mann sind nach Angaben von Anwohnern in letzter Zeit mindestens drei Anzeigen bei den Behörden wegen verwirrten Verhaltens erstattet worden. Ihnen zufolge stammt der Verdächtige aus Syrien. Die Polizei konnte dazu noch keine weiteren Angaben machen. Er wurde nach Angaben von Fotografen noch am Tatort in Handschellen abgeführt.

Es soll Berichte gegeben haben, wonach der Mann ein verwirrtes Verhalten gezeigt habe. „Wir haben Berichte gehört, dass der Mann verwirrt gewesen sein könnte und dass es Berichte darüber gegeben hätte. Wir prüfen derzeit, ob das stimmt“, sagte ein Polizeisprecher. Quelle: De Telegraaf

Anmerkung:

Dass die deutschen und österreichischen Medien die Täterherkunft verschweigen, versteht sich vor dem Hintergrund des aktuellen „Kampfes gegen Rechts“ und des Brandmauer-Wahnes selbst. Die FAKE NEWS Schleudern berichten unisono, dass zum Täter „keine Informationen“ vorlägen. Das ist falsch, das ist eine „Tugendlüge“, wie wir es nennen:

Denn die Niederländische Zeitung DE Telegraaf berichtete bereits gestern um 18:21 Uhr über die Täterherkunft (siehe unseren Artikel oben)

Unsere Qualitätsmedien, die um Falschinformationen gar so besorgt sind, schreiben verlogen, dass es „aktuell“ oder „vorerst“ keine Informationen zum Täter gäbe. Hier einige Beispiele dazu:

RTL – 22:24 Uhr: „Ein 29-jähriger Tatverdächtiger wird kurz nach der Bluttat festgenommen. Weder zu seiner Identität noch über seine Beziehung zu dem Mädchen, das nicht in der Straße gewohnt haben soll, gibt es aktuell Informationen.“

BILD – 21:45 Uhr: „Klar ist bereits: Der mutmaßliche Messerstecher, ein 29-jähriger Mann, wurde unweit des Tatorts in einem Wohngebiet festgenommen und in Handschellen abgeführt. Zur Identität dieses Mannes und über seine Beziehung zu dem erstochenen Kind ist bislang nichts bekannt.

OE24 – 8:11 Uhr: „Wenig später wurde ein 29-jähriger Mann festgenommen. Zur Identität des Täters und dessen Beziehung zum Opfer machte die Polizei vorerst keine Angaben.“

