Weidel kontert üble Verhör-Taktik von Caren Miosga vor Millionenpublikum (Video)

screenshoot ARD

Am Sonntagabend begrüßte Caren Miosga die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel in ihrem ARD-Talk. Das Interesse war enorm: Bislang gab es nur zwei Ausgaben mit höherer Reichweite, zuletzt jene mit Olaf Scholz.

Weidel beschert Miosga die höchste Reichweite seit Scholz

Am Ende einer Woche, in der politisch kaum noch über etwas anderes gestritten wurde als über das Verhältnis der Union zur AfD, lud Caren Miosga die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel zum sonntäglichen Talk im Ersten – und stieß damit auf großes Interesse beim Publikum. 4,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die Sendung im Schnitt an, berichtet dwdl.de.

Hier eine kürzere Vision des ARD-Talks mit analytischen Zwischenbemerkungen:

Und hier eine längere Vision des Gespräches:

