Trump plant schon den Handelskrieg gegen Deutschland!

Selenskyj über US-Hilfe für Ukraine: „Ich weiß nicht, wohin das ganze Geld geflossen ist“

In einem Interview sagte der ukrainische Präsident, dass sein Land nur einen Bruchteil der von den USA bewilligten Hilfe in Höhe von rund 177 Milliarden US-Dollar erhalten hat.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, dass die Ukraine von den rund 177 Milliarden Dollar an US-Militärhilfe nur 76 Milliarden Dollar erhalten hat. In einem Interview mit der Associated Press, das von der ukrainischen Präsidentschaft in voller Länge veröffentlicht wurde, sagte Selenskyj, er sei Washington für die auf jeden Fall umfangreiche Hilfe dankbar. Diese belaufe sich jedoch nicht auf 200 Milliarden Dollar, wie einige, darunter Donald Trump, behaupten.

„Wenn es heißt, dass die Ukraine während des Krieges 200 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der Armee erhalten hat, so stimmt das nicht. Ich weiß nicht, wohin das ganze Geld geflossen ist“,

betonte Selenskyj. „Vielleicht stimmt es auf dem Papier, mit Hunderten von verschiedenen Programmen – das will ich nicht bestreiten, und wir sind unendlich dankbar für alles. Aber in Wirklichkeit haben wir etwa 76 Milliarden US-Dollar erhalten. Das ist eine bedeutende Hilfe, aber es sind keine 200 Milliarden US-Dollar.“ Er stellte außerdem klar, dass diese Hilfe „nicht in Form von Bargeld, sondern in Form von Waffen“ geleistet worden sei. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

Trump verhängt Strafzölle gegen Kanada, Mexiko und China – und droht der EU

Die USA erheben ab heute Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China. Experten warnen vor den Folgen eines eskalierenden Handelskriegs. Der EU droht Ähnliches.

Dann machte Trump kurz vor seinem Abflug ins Wochenenddomizil nach Mar-a-Lago diese Hoffnungen zunichte: Die Strafzölle könnten nicht mehr abgewendet werden, betonte er im Weißen Haus. „Wir haben ein Handelsdefizit in Höhe von 200 Milliarden Dollar mit Kanada. Sie haben uns sehr unfair behandelt. Warum sollten wir Kanada subventionieren?“

[…]

Dass Kanada jedoch mit „schnellen und robusten“ Gegenmaßnahmen reagieren wird, das hatte Premierminister Justin Trudeau schon einige Stunden vor Trumps Entscheidung angekündigt: „Wir werden nicht nachgeben. Wenn Zölle gegen Kanada in Kraft treten, dann antworten wir.“

Weiterlesen auf tagesschau.de

Anm. d. Red.: Laut letzten Meldungen wurden die Zölle gegen Mexico wieder zurückgenommen.

Trump plant schon den Handelskrieg gegen Deutschland

Unmittelbar nachdem er gegen Amerikas Nachbarländer Kanada und Mexiko Strafzölle in Höhe von 25 Prozent verhängte und ausgerechnet an den eigentlichen Handelsgegner China ein freundschaftliches Angebot von „nur“ 10 Prozent machte, erklärte er im Oval Office: Die EU-Staaten sind als Nächstes dran.

„Werde ich der Europäischen Union Zölle auferlegen?“, fragte der US-Präsident rhetorisch. Dann fuhr er fort: „Absolut. Absolut. Die EU hat uns schrecklich behandelt.“ Details gab er nicht bekannt. Aber er sagte: „Ich werde etwas Erhebliches tun.“ Heißt: Etwas, das Europa und vor allem Deutschland wehtun wird. Weiterlesen auf bild.de

Gespanntes Schweigen: Wenn Demo gegen Rechts auf eine Juden-Hass-Demo von Palästinensern trifft

Da erstarren sie zu Salzsäulen, die Selbstgerechten.

„Plötzlich keine Parolen mehr. Keine Moral. Keine „Haltung“.

Die Demo gegen Rechts trifft auf eine Juden-Hass-Demo von Palästinensern. Und das Schweigen der Selbst-Gerechten ist ohrenbetäubend.

Von wegen “nie wieder”! Darum ging es ihnen nie. Ihr ganzer Kampf, ihr ganzer Gratismut gilt einer eingebildeten Gefahr – wenn die reale vor ihnen steht, verstummen sie.

Sie tun nichts dagegen, dass sich Juden in Deutschland nicht mehr sicher fühlen können.

Es geht ihnen nur um eines: ihre Macht, die Bekämpfung ihrer politischen Gegner – und um ihre moralische Überlegenheit.

Genau dieser Moment entlarvt alles.“

Plötzlich keine Parolen mehr. Keine Moral. Keine „Haltung“.

Die Demo gegen Rechts trifft auf eine Juden-Hass-Demo von Palästinensern. Und das Schweigen der Selbst-Gerechten ist ohrenbetäubend.

Von wegen “nie wieder”! Darum ging es ihnen nie. Ihr ganzer Kampf, ihr ganzer Gratismut… pic.twitter.com/vuTkVAifmv — Boris Reitschuster (@reitschuster) February 2, 2025

Via Boris Reitschuster in X

Energiewende-Desaster: Covestro flüchtet vor deutschen Energiepreisen

In der deutschen Industrielandschaft schrillen die Alarmglocken. Der Chemiegigant Covestro, einst stolzer Spross des Bayer-Konzerns, zieht die Reißleine und verkündet eine Entscheidung, die symptomatisch für den schleichenden Niedergang des Industriestandorts Deutschland steht.

“Wir werden hier nicht mehr in energie- und rohstoffintensive Anlagen investieren”,

verkündet Covestro-Chef Markus Steilemann mit einer Deutlichkeit, die den Regierungspolitikern in Berlin den Schweiß auf die Stirn treiben müsste. Der Grund? Die deutsche Energiepolitik hat die Strompreise in astronomische Höhen getrieben, während unsere internationalen Wettbewerber sich ins Fäustchen lachen.

Die Fakten sprechen eine brutale Sprache: Während in den USA die Industrie von Energiepreisen um die 4 Cent pro Kilowattstunde profitiert, ächzen deutsche Unternehmen unter Kosten, die teilweise beim Vierfachen liegen. Das Ergebnis dieser Politik ist so vorhersehbar wie der alltägliche Sonnenaufgang: Die Industrie wandert ab – und zwar dorthin, wo sich die Produktion noch lohnt. Der arabische Staatskonzern Adnoc aus Abu Dhabi steht mittlerweile bereit, Covestro zu übernehmen. Ein Vorgang von historischer Tragweite – erstmals wird ein DAX-Konzern in arabische Hände übergehen. Weiterlesen auf report24.news

Bestrafung für Verweigerer? Merz möchte Krankenkassenbeiträge an Nutzung der elektronischen Patientenakte koppeln

CDU-Chef Friedrich Merz hat bei einem Wahlkampfauftritt am Donnerstag gefordert, die elektronische Patientenakte durchzusetzen, indem man Krankenkassenbeiträge an die Nutzung des Programms koppelt.

Der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, trat am Donnerstag in Dresden bei einer Wahlkampfveranstaltung seiner Partei auf. Dabei machte der CDU-Politiker einen überraschenden Vorstoß. So setzte er sich für die vollständige Digitalisierung der Gesundheitsdaten ein. Menschen, die ihre Gesundheitsdaten vollständig auf der Krankenkassenkarte speichern ließen, sollten demnach zehn Prozent weniger Krankenkassenbeiträge zahlen.

Diese Forderung ist neu und steht nicht einmal im Wahlprogramm der Union. Eine Umsetzung von Merz’ Vorstoß hätte wohl für diejenigen, die meist aufgrund von Datenschutzbedenken ihre Daten nicht vollständig auf einer Karte speichern lassen würden, eine Erhöhung der Krankenkassenbeiträge zur Folge, um den Rabatt für die anderen auszugleichen. Weiterlesen auf apollo-news.net

Ernüchternde Befundlage: Die Impfstoffindustrie ist ein Betrug – Seit 225 Jahren haben Impfungen die Menschen ungesünder gemacht

Die Impfstoffindustrie täuscht uns absichtlich über die Risiken und Vorteile von Impfstoffen, um Profit zu machen, wobei sie das menschliche Leid und die Zerstörung der öffentlichen Gesundheit im Laufe der Zeit völlig außer Acht lässt.

Einer der Gründe, warum z.B. der Polio-Impfstoff nicht funktioniert, ist, dass Polio nicht durch ein ansteckendes Virus verursacht wird. Sie wird durch Toxine verursacht. Das Poliovirus ist ein Kommensalvirus, das völlig harmlos ist, wenn es nicht von Toxinen angegriffen wird. Die Änderung von Definitionen ist Teil des Drehbuchs der Impfstoffindustrie. (…)

Laut Frau Dr. Suzanne Humphries gibt es keine sinnvollen Impfstoffe, nicht einmal gegen Pocken oder Tetanus. Tetanus kann erfolgreich mit hochdosiertem intravenösem Vitamin C und anderen wichtigen Nährstoffen behandelt werden. Weiterlesen auf legitim.ch

Anm. d. Red.: Der Wahrheitsgehalt derartiger Annahmen ist umstritten und kann nur von Medizinern bzw. Virologen beurteilt werden.

Greenpeace-Warnung: Meeresschaum an deutschen Küsten mit gesundheitsgefährdenden Chemikalien belastet

PFAS sind wasser- und fettabweisende Chemikalien, sie befinden sich in Outdoorbekleidung, aber auch in Verpackungsmaterial. Wie Greenpaece berichtet, weist der Meeresschaum an deutscher Nord- und Ostsee eine alarmierend hohe Konzentration auf.

Der Meeresschaum an den Stränden der deutschen Nord- und Ostseeküste ist stark mit schädlichen per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) belastet. Messungen von Greenpeace an Sandstränden weisen hohe Konzentrationen dieser langlebigen Substanzen auf, den sogenannten „Ewigkeitschemikalien“. Die Umweltschutzorganisation nahm im November und Januar neun Stichproben auf Norderney, Sylt, in Sankt Peter-Ording, Boltenhagen und Kühlungsborn. Alle Proben liegen zwischen 290-fach und 3777-fach über dem dänischen Grenzwert für Badegewässer von 40 Nanogramm pro Liter. Auch der ab kommendem Jahr geltende deutsche Trinkwassergrenzwert von 100 Nanogramm pro Liter für die Summe der 20 am häufigsten vorkommenden PFAS (PFAS-20) wird deutlich überschritten. Deutsche Behörden haben keine Grenzwerte für Badegewässer erlassen. Weiterlesen auf welt.de

Windräder vergiften Wildtiere, Muscheln oder Austern und gefährden damit die menschliche Gesundheit

Untersuchungen und Studien finden giftige Schadstoffe vom Abrieb der Rotorblätter von Windrädern in Wildschweinen, Muscheln und Austern. Die massenhafte Aufstellung von Windrädern an Land und Offshore beginnt unsere Lebensmittelversorgung beziehungsweise unsere Gesundheit immer mehr zu gefährden.

Expertisen und Untersuchungen haben gezeigt, dass der Abrieb von den Rotorblättern sich auf 1000 Meter im Umkreis eines Windrades verteilt, also eine Fläche von 3,14 Quadratkilometern (F=r²Pi) kontaminiert. Es kommt dabei zur Kontamination der Böden und des Oberflächenwassers wie Grundwassers mit feinsten Partikeln der verwendeten Materialien Carbon/GFK/CFK, incl. des als lebensgefährlich eingestuften Bisphenol-A, wobei insbesondere die Mikro-Fasern Krebs sogar auslösen können.

Fatal ist zudem, dass solche Partikel und Fasern, die weniger als 2 Millimeter messen, auch die schützende Blut-Hirn-Schranke überwinden und ins Gehirn vordringen können. Dort lagern sie sich offenbar in bestimmten Nervenzellen ab, den Mikroglia, beeinflussen die Immunabwehr und führen zu lebensgefährlichen Entzündungen. Das alles ist Stand der Wissenschaft. Weiterlesen auf tkp.at

+++ SPORT +++



Ex-DFB-Teamgoalie – Offiziell! Bayern-Zukunft von Manuel Neuer geklärt Kapitän Manuel Neuer und der FC Bayern München haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit bis 2026 geeinigt!

Manuel Neuer (Bild: AFP/APA/Odd ANDERSEN)

