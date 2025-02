Orban: „Völlige Verwirrung in Brüssel wegen Trump-Tornado“ (Video)

Mittlerweile hat sich der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán mit dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte am Montag in Brüssel getroffen. Dabei standen die Fähigkeiten des Verteidigungsbündnisses im Mittelpunkt. Außerdem ließ der ungarische Ministerpräsident wissen: Der Trump-Tornado sei mittlerweile auch in Brüssel angekommen. Und: Nach dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten herrsche „völlige Verwirrung„.

Laut NATO-Generalsekretär habe sich das Treffen mit Orban auf die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten der NATO konzentriert sowie um eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben und der Verteidigungsproduktion, „um unser Bündnis stark zu halten„.

Orbán war in der belgischen Hauptstadt zu einem eintägigen informellen EU-Gipfel über den Stand der europäischen Verteidigung eingetroffen. Daran sollen auch Mark Rutte und der britische Premierminister Keir Starmer teilnehmen.

Politische Beobachter erkennen auch einen offensichtlichen Meinungsschwenk im Umgang mit Orban durch Rutte:

Great to see #Hungary 🇭🇺 @PM_ViktorOrban!

We discussed our deterrence and defence and the importance of ramping up defence spending & production to keep our Alliance strong. pic.twitter.com/Pc6TmtOdoC

