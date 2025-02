Tymczasem premier Węgier Viktor Orbán spotkał się w poniedziałek w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Skupiono się na możliwościach sojuszu obronnego. Węgierski premier również dał o tym znać: Tornado Trumpa również przybyło do Brukseli. I: po objęciu urzędu przez nowego prezydenta USA panuje „kompletne zamieszanie”.

Według sekretarza generalnego NATO, spotkanie z Orbanem koncentrowało się na odstraszaniu i zdolnościach obronnych NATO oraz na zwiększeniu wydatków na obronę i produkcji obronnej, „aby nasz sojusz był silny”.

Orban przybył do stolicy Belgii na jednodniowy nieformalny szczyt UE poświęcony stanowi europejskiej obronności. Oczekuje się, że Mark Rutte i brytyjski premier Keir Starmer również wezmą w nim udział.

Obserwatorzy polityczni dostrzegają również widoczną zmianę w podejściu Rutte do Orbana:

Great to see #Hungary🇭🇺 @PM_ViktorOrban!

We discussed our deterrence and defence and the importance of ramping up defence spending & production to keep our Alliance strong. pic.twitter.com/Pc6TmtOdoC

— Mark Rutte (@SecGenNATO) February 3, 2025