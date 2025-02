Kalaschnikow-Schießerei in Brüssel (Video)

Heute Mittwochmorgen ereignete sich in einer Brüsseler U-Bahn-Station eine mysteriöse Schießerei mit Kalaschnikows-Maschinengewehren, bei welcher offenbar niemand verletzt wurde. Die belgische Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den beiden Tätern ein, welche Skimasken trugen – wie „BBC“ berichtete.

Überwachungskameras zeigten mindestens zwei Männer mit Skimasken, die Kalaschnikow-Waffen am Eingang der Brüsseler U-Bagn-Station Clemenceau trugen, wobei die ersten Schüsse gegen 6.15 Uhr Ortszeit fielen.

Laut Polizeisprecherin Sarah Frederickx seien die Verdächtigen zur U-Bahn-Station geflohen und könnten sich vielleicht noch in den U-Bahn-Tunneln befinden. Es habe aber keine Verletzten gegeben. Die Fahndung dauert an. Die U-Bahn-Station „Clémenceau“ wurde geschlossen, ebenso wie der nahe gelegene Bahnhof Brüssel-Midi, auch die Endstation für Eurostar-Züge. Ebenfalls eingestellt wurde der Betrieb auf zwei U-Bahn-Linien, die über das Zentrum von Brüssel führen, zwischen dem „Gare de l’Ouest“ und „Trone“ in der Nähe des EU-Parlaments. Die Behörden haben die Polizei in der Region verstärkt.

#BRUSELAS 🇧🇪 Disparos de kalashnikov en la estación de metro de #Clémenceau a primera hora de esta mañana. 🚨 La policía busca a varios sujetos armados que han protagonizado el tiroteo, probablemente relacionado con el narcotráfico. 📸 @RTBFinfo #Bélgica #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/ZgBkwRzwZi — eSPAINews (@eSPAINews_) February 5, 2025

