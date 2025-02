Trump beendet US-Mitgliedschaft bei UN-Menschenrechtsrat und UNESCO

Trump erklärte am Dienstag mittels Verordnung die Teilnahme der USA am „Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen“ und die Mitgliedschaft in der „Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur“ (UNESCO) für beendet.

Bei der Veranstaltung, die aus dem Weißen Haus übertragen wurde, unterzeichnete der Präsident auch eine Durchführungsverordnung zum Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem „Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge“ (UNRWA).

Die Organisation war im vergangenen Jahr ins Rampenlicht geraten, nachdem bekannt wurde, dass einige ihrer Mitarbeiter an dem Hamas-Terroranschlag auf Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt waren.

Schon während einer ersten Präsidentschaft hatte er die Beteiligung der USA am „UN-Menschenrechtsrat“ und an der „UNESCO“ für beendet erklärt. Sein Nachfolger Joe Biden allerdings erneuerte diese im Jahr 2023.

Donald Trump kommentierte die Unterzeichnung der Dekrete gegenüber Reportern so:

„Die Vereinten Nationen haben viele Möglichkeiten, aber sie nutzen sie nicht.“

Und er fügte hinzu, dass die Weltorganisation „nicht gut geführt“ werde. Weil also die Arbeit der Vereinten Nationen weitgehend von den Vereinigten Staaten finanziert würden, wären die Folgen nun sehr schnell zu spüren.

Dekret erhöht Druck auf Iran

Mittels Anweisung an das US-Finanzministerium durch eine Reihe von Sanktionen auf iranische Ölexporte soll der größte wirtschaftlichen Druck auf den Iran ausgeübt werden.

Er, Trump, hätte keine andere Wahl, äußerte aber die Hoffnung, dass die verfügbaren Mittel nur in geringem Umfang genutzt werden könnten.

„Wir müssen stark und standhaft gegen den Iran sein.„

sagte er, schloss aber ein bilaterales Abkommen nicht aus und meinte: die Vereinigten Staaten könnten gute Beziehungen zur Teheraner Führung aufbauen. Und er betonte, dass der Iran unter keinen Umständen Atomwaffen besitzen dürfe. (Mandier)

