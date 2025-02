„Ist die AfD eine NAZI-Partei?“ Hans Georg Maaßen antwortet (Video)

+ „Riviera des Nahen Ostens“: Trump Gaza übernehmen + USAID hat Covid-19 erschaffen + Polen soll mit Einwanderern überschwemmt werden + Argentinien tritt aus WHO aus + uvm. +

El Salvador nimmt Abschiebehäftlinge jeglicher Nationalität aus den USA auf

Nach einem Treffen mit Trumps Außenminister meldet El Salvadors Präsident: „Wir haben den USA die Möglichkeit angeboten, einen Teil ihres Gefängnissystems auszulagern“.

El Salvadors Präsident Nayib Bukele hat sich dazu bereit erklärt, US-Abschiebehäftlinge jeglicher Nationalität sowie amerikanische Gewaltverbrecher in ein Mega-Gefängnis aufzunehmen. Bukele habe versprochen, kriminelle illegale Einwanderer aus allen Ländern aufzunehmen und zu inhaftieren, erklärte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Tammy Bruce, nach einem Treffen von Minister Marco Rubio mit dem Präsidenten.

In einer außergewöhnlichen Geste, die noch nie zuvor von einem Land gewährt wurde, bot Präsident Bukele an, gefährliche amerikanische Kriminelle in seinen Gefängnissen unterzubringen, darunter auch US-Bürger und Personen mit legalem Aufenthalt

– erklärte Rubio gegenüber Journalisten. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

„Riviera des Nahen Ostens“: Trump will Kontrolle über Gaza übernehmen

Historische Ankündigung in Washington: US-Präsident Donald Trump will die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen. Das sagte er nach einem Treffen mit Israel-Premier Benjamin Netanjahu.

Wörtlich sagte der Republikaner:

Die USA werden den Gazastreifen übernehmen und dafür verantwortlich sein, ihn von allen gefährlichen Bomben und Tunneln zu befreien

Außerdem will er das Gebiet „einebnen“, um es dann wieder aufzubauen. Mehrfach sagte er: „Gaza ist im Moment ein Höllenloch.“ Dies sei wegen der Terror-Herrschaft der Hamas schon vor den israelischen Bombardierungen der Fall gewesen. Auf Nachfrage einer Journalistin machte Trump klar, dass er den Küstenstreifen nicht nur kurzzeitig übernehmen wolle. Nur das werde langfristig Frieden in der Region bringen. Dazu will der US-Präsident auch die zwei Millionen Bewohner Gazas in die Nachbarländer umsiedeln – nach Ägypten und Jordanien. Doch die lehnen das bisher ab. Weiterlesen auf bild.de

+++

Verfassungsschutz-Gutachten: Begriffe wie „Systemparteien“ rechtfertigen den AfD-Verdachtsfall

Das Verfassungsschutz-Gutachten hinter der AfD-Hochstufung zum Verdachtsfall ist nun publik und zeigt: Begriffe wie „Systemparteien“, „politisch-medialer Komplex“ und eine laut Verfassungsschutz „gegen den Islam gerichtete Grundtendenz“ rechtfertigen u.a. die Einstufung.

2021 wurde die AfD vom Bundesamt für Verfassungsschutz zum „Verdachtsfall“ erklärt. […]

Untersucht wurden ausschließlich öffentlich zugängliche Aussagen von AfD-Funktionären, die in Reden, in den sozialen Medien sowie in Wahlprogrammen verbreitet wurden. Der Verfassungsschutz untersuchte verschiedene Themenfelder wie „völkisch-nationalistische Aussagen“ im Gegensatz zur Menschenwürde, Islamfeindlichkeit, Verstöße gegen das Rechtsstaatsprinzip durch „Berufung auf ein vermeintlich legitimes Widerstandsrecht“ oder „Verunglimpfung des Staates und der Parteien“. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Hans Georg Maaßen’s (früherer Verfassungsschutz-Präsident) Antwort auf die Frage, ob die AfD eine Nazi-Partei ist

Hans Georg Maaßen’s Antwort auf die Frage, ob die AfD eine Nazi-Partei ist …https://t.co/0yVH8lyY6z pic.twitter.com/aPLulbBNAR — Marie (@kripp_m) February 3, 2025

+++

Trump-Berater Musk: USAID hat Covid-19 mit US-Steuergeld erschaffen und Millionen ermordet

Elon Musk, seines Zeichens reichster Mann der Welt und einer der einflussreichsten Berater von US-Präsident Donald Trump, hat am zweiten Februar öffentlich verkündet: “Wussten Sie, dass USAID mit IHREN Steuergeldern die Biowaffenforschung, darunter auch COVID-19, finanziert hat, durch die Millionen Menschen getötet wurden?” Das Schweigen der linken Einheitsmedien weltweit ist ohrenbetäubend.

Die Regierung Trump plant offenbar die vollständige Auflösung der “United States Agency for International Development”, kurz USAID. Es habe sich um eine Tarnorganisation der CIA gehandelt, mit der weltweit Regierungen gestürzt wurden – aber auch um die linksextreme Agenda der “Demokraten” zu verbreiten und durchzusetzen.

Im Zuge dessen wird mehr und mehr bekannt, welche Untaten USAID zu verantworten hat. […] Tatsächlich aber wurden durch die CIA über USAID weltweit dutzende Biowaffen-Labors finanziert und betrieben. Darunter fällt offenbar auch die Entwicklung von Covid-19 in China. Dies soll über den weiteren Umweg der EcoHealth-Alliance geschehen sein, die von USAID 53 Millionen US-Dollar erhielt – und übrigens vom Verteidigungsministerium DOD zusätzliche 42 Millionen. Weiterlesen auf report24.news

+++

Millionen für Bill Gates: USAID auf österreichisch

Österreich zahlt noch immer Millionen ins Ausland für „Corona-Maßnahmen“, Impfprogramme von Bill Gates und andere „Entwicklungsprogramme“ im globalen Süden. Dafür sorgt das österreichische Pendant zu USAID, die ADA.

Auch Österreich hat seine USAID-Agentur, wie jeder andere Staat im Westen. Sie heißt ADA („Austrian Development Agency“) und hatte allein 2023 ein Budget von mehr als 800 Millionen Euro. Die ADA, Österreichs Beitrag zur „Entwicklungszusammenarbeit“ – hinter diesem Wort verbirgt sich letztlich nichts anderes als eine Form des Neo-Kolonialismus, verteilt nicht nur Geld an die Impfprogramme von Bill Gates. Die ADA hat während Covid 7,5 Millionen Euro an GAVI, die globale Impfallianz der Gates-Stiftung zugeschossen. Die Gegenleistung: Vielleicht hat man dadurch mehr Afrikaner gegen Covid geimpft. Vielleicht. Weiterlesen auf tkp.at

+++

Polnischer Professor: So planen Frankreich und Deutschland, Polen mit Einwanderern zu überschwemmen

Obwohl sich Polen in den letzten Jahren durch die Einwanderung demografisch rasch verändert hat, ist es immer noch das größte und mächtigste Land Osteuropas mit einer fast vollkommen homogenen Bevölkerung.

Deshalb ist die EU fest entschlossen, dies durch den EU-Migrationspakt zu ändern, meint der Politikwissenschaftler Tomasz Grosse.

Der Umsiedlungsmechanismus der EU sei genau dafür erfunden worden, um diese Einwanderer in erster Linie nach Polen zurückzuschicken, wie der polnische Nachrichtensender Do Rzeczy berichtet. „Die Brüsseler Eliten hatten nie vor, das Migrationsproblem zu lösen“, fügte er hinzu. (…)

Der Umsiedlungsmechanismus wurde erfunden, um diese Einwanderer zurück nach Polen zu schicken, hauptsächlich aus Deutschland.

In Polen warnte dieser Professor davor, dass im ganzen Land bereits „Integrationszentren“ (CIC) mit Steuergeldern gebaut werden, um die nächste Phase der Massenmigration zu bewältigen, und diese Zentren nach den Bestimmungen des neuen EU-Migrationspakts gesetzlich vorgeschrieben sind. Alle ihre Adressen wurden der polnischen Presse zugespielt. Weiterlesen auf uncutnews.ch

Anm. d. Red.: Polen lehnt neue EU-Asylpolitik ab. Die Regierung weigert sich, Migranten aufzunehmen.

+++

Argentinien tritt aus WHO aus: Mitteilung aus dem argentinischen Präsidentenbüro

Buenos Aires, 5. Februar 2025. – Das Büro des Präsidenten informiert, dass Präsident Javier Milei beschlossen hat, dass die Republik Argentinien aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) austritt.

Die WHO wurde 1948 gegründet, um die Antwort auf globale gesundheitliche Notfälle zu koordinieren, aber sie hat bei ihrem größten Test versagt: Sie förderte unbegründete und endlose Quarantänen, als sie die COVID-19-Pandemie bekämpfen sollte.

Die Quarantänen führten zu einer der größten Wirtschaftskatastrophen der Weltgeschichte und gemäß dem Römischen Statut von 1998 könnte das Quarantänemodell als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft werden. In unserem Land hat die WHO eine Regierung unterstützt, die Kinder von der Schule fernhielt, Hunderttausende von Arbeitnehmern ohne Einkommen ließ, Geschäfte und kleine und mittelere Unternehmen in den Bankrott trieb und uns dennoch 130.000 Leben kostete.

Heute zeigen die Beweise, dass die Rezepte der WHO nicht funktionieren, weil sie das Ergebnis politischer Einflussnahme sind und nicht auf Wissenschaft basieren. Zudem hat sie ihre Unfähigkeit bewiesen, ihren Ansatz zu ändern, und anstatt Fehler zuzugeben, wählt sie es vor, Kompetenzen zu übernehmen, die ihr nicht zustehen, und die Souveränität der Länder zu begrenzen. Via S. Homburg auf X

+++ BUNTHEIT +++

Die linke Utopie der Buntheit in ihrer endgültigen Vollendung:



🇫🇷 Deutsche Mädels haben sich für einen Fünfziger die Nacht, ein Hotel in Paris gebucht. 😳

Das ist das Ergebnis, der „Alle dürfen rein Politik“ 😂😂😂 pic.twitter.com/4lYS6DlKSB — AldousHuxley (@AHuxley1963) February 3, 2025

+++

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.