Ursulas Traum vom High Noon gegen Putin: „Gerechtigkeit für die Ukraine“ (Video)

EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen hat sich mittlerweile völlig entkoppelt von der geopolitischen Realität: So habe Russland wegen des Ukrainekrieges „schwerste Verstöße gegen die UN-Charta begangen“. Um dann im Stile alter High-Noon-Hollywood-Western den Ausritt des gerechten Sherifs gegen den bösen Revolverheld zu inszenieren:

„Jetzt kommt die Gerechtigkeit.“

Wohlgemerkt: Kurz bevor Putin wohl bald auf dem Papier alle seine Kriegsziele erreicht haben wird.

„Als Russland beschloss, seine Panzer über die Grenzen der Ukraine zu rollen und damit gegen die UN-Charta zu verstoßen, hat es einen der schwersten Verstöße begangen.“

– wie Scherif:in Ursula gedankenschwer via „X“ verlautbaren ließ. Und weiter:

„Dies sei ein Verbrechen der Aggression. Jetzt kommt die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für die Ukraine.„

– so Ursula, gleichzeitig eine Pressemitteilung nachschiebend, welche die rechtlichen Grundlagen des Sondertribunals enthält.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 4, 2025