Trump-Regierung trocknet den Sumpf: Gehören deutsche Mainstream-Medien zu dem korruptesten Fake News Netzwerk der Welt, USAID?

„NDR, SPIEGEL, ZEIT und andere deutsche wie auch weltweite Medien wurden durch OCCRP finanziert. Die wiederum erhielt viel Geld von USAID, eine US-Behörde, die gerade von Elon Musk geschlossen wurde. Jetzt stellt sich heraus, dass dies korrupte Netzwerke waren, die nicht nur in den USA für Regimewechsel und Wahleinmischungen Verantwortung tragen.“ berichtete Publik News.

OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) arbeitet für USAID (United States Agency for International Development)

OCCRP, die angeblich unabhängige investigative Nachrichtenorganisation, arbeitet nicht wie eine normale Organisation für investigativen Journalismus, da zu ihren Zielen offenbar auch die Einmischung in außenpolitische Angelegenheiten, einschließlich Wahlen, mit dem Ziel eines Regimewechsels gehört. US-Journalist Drew Sullivan sagte gegenüber NDR, dass seine Organisation „wahrscheinlich dafür verantwortlich war, dass fünf oder sechs Länder von einer Regierung zu einer anderen gewechselt sind (…) und Premierminister angeklagt oder abgewählt wurden“.

USAID finanzierte über 6.200 Journalisten bei 707 Medienunternehmen und 279 „Medien“-NGOs, darunter neun von zehn Medienunternehmen in der Ukraine.

USAID was funding over 6,200 journalists across 707 media outlets and 279 „media“ NGOs, including nine out of ten media outlets in Ukraine.https://t.co/tLUoBT2GfNhttps://t.co/Siq2RJOXQf pic.twitter.com/LyaUFuq3He — WikiLeaks (@wikileaks) February 6, 2025

USAID: Die ursprüngliche Desinformationsfabrik

Für eine Behörde, die so besessen von „Desinformation“ ist, hat USAID eine ziemlich solide Erfolgsbilanz bei der Verbreitung von Desinformation. Tatsächlich wurden einige der eklatantesten Regimewechsel-Propagandaaktionen der modernen Geschichte von USAID selbst finanziert und organisiert.

Kuba: Im Jahr 2021 wurde USAID dabei erwischt, wie es kubanische Oppositionsaktivisten finanzierte, um eine farbige Revolution auszulösen.

In Venezuela wurde aufgedeckt, dass USAID heimlich oppositionelle Medien und politische Gruppen finanzierte, um die Regierung Maduro zu untergraben.

In der Ukraine spielten von USAID unterstützte NRO eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Euromaidan-Proteste 2014, die den Boden für die aktuelle geopolitische Krise bereiteten.

In Bolivien wurde USAID 2013 des Landes verwiesen, nachdem es bei der Finanzierung regierungsfeindlicher Bewegungen zur Schwächung von Evo Morales erwischt wurde.

Sowohl USAID als auch die CIA stecken 2019 hinter dem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump

Es scheint also, dass CIA, USAID und OCCRP alle in ähnlicher Weise an der Amtsenthebung von Präsident Trump beteiligt waren wie an den Regimewechsel-Operationen, die alle drei Organisationen im Ausland durchführen. Der Unterschied besteht darin, dass es für die CIA, USAID und ihre Auftragnehmer und Vermittler, die als „Cut-outs“ bekannt sind, höchst illegal und sogar verräterisch ist, sich auf diese Weise in die US-Politik einzumischen.“

Kampf um die Kontrolle: der geheime Krieg um Zensur und digitale IDs

Auch Elon Musk, der mächtigste Shitposter der Welt, hat ein neues Ziel: die US-amerikanische Behörde für internationale Entwicklung (USAID). Und in wahrer Musk-Manier nimmt er kein Blatt vor den Mund. USAID, erklärte er auf X, sei eine „kriminelle Organisation“ – eine Aussage, die angesichts der Geschichte der Behörde fast wie ein Kompliment klingt.

Did you know that USAID, using YOUR tax dollars, funded bioweapon research, including COVID-19, that killed millions of people? https://t.co/YVwyKA7ifs — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2025

Als ob das noch nicht genug wäre, setzte Präsident Donald Trump, der sich in Sachen Übertreibung nicht unterkriegen lässt, noch einen drauf und nannte USAID einen Hort „radikaler Verrückter“. Dies bringt die Behörde in die wenig beneidenswerte Lage, gleichzeitig von der Rechten der sozialistischen globalen Einmischung und von der Linken des Unternehmensimperialismus beschuldigt zu werden. Am wichtigsten ist jedoch ihr massiver Einfluss auf die Online-Zensur und ihr gefährliches Eintreten für digitale IDs.

USAID is nothing more than a corrupt slush fund for leftist Democats. No more!!! pic.twitter.com/ddsLSJ7Ech — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 6, 2025

Wenn es gefährlich wird, die Wahrheit zu sagen

In der 97-seitigen Desinformationsfibel von USAID ist ein verblüffendes Eingeständnis versteckt:

„Diskussionen über Desinformation und Fehlinformation drehen sich oft um die Annahme, dass staatliche Akteure das Problem steuern. Problematische Informationen stammen jedoch häufiger von Netzwerken alternativer Websites und anonymen Einzelpersonen, die ihre eigenen Online-Räume für ‚alternative Medien‘ geschaffen haben.“

Das bedeutet: Die Regierungen sind nicht das wahre Problem. Das sind unabhängige Journalisten und Bürgerreporter.

Das stimmt – die neuen Bösewichte in USAIDs Krieg gegen Informationen sind nicht russische Trolle oder chinesische Bot-Farmen, sondern ganz normale Menschen, die unbequeme Fakten verbreiten. Das Dokument bezeichnet insbesondere Foren wie Reddit, Discord und 4Chan als Brutstätten von „Verschwörungstheorien“, was bedeutet, dass jeder Raum, in dem freie Gedanken gedeihen, nun als Bedrohung der nationalen Sicherheit angesehen wird, berichtet Uncut News.

Algorithmen: Wie USAID abweichende Meinungen unterdrückt

Der USAID-Bericht zeigt detailliert auf, wie schwarze Listen für Werbung, Social-Media-Algorithmen und Unternehmensdruck eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass unabhängige Stimmen finanziell erstickt und algorithmisch unterdrückt werden.

„Die Streichung dieser finanziellen Unterstützung aus dem Bereich der Werbetechnik würde Desinformationsakteure daran hindern, ihre Nachrichten online zu verbreiten.“

USAID ist nicht nur an der Beseitigung von Inhalten interessiert, sondern will auch sicherstellen, dass alternative Medien keine Chance haben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das bedeutet:

Druck auf Werbekunden, abweichenden Medien die Finanzierung zu entziehen

Werbeeinnahmen werden an etablierte Medien weitergeleitet, während der unabhängige Journalismus ausgehungert wird

Manipulation von Social-Media-Algorithmen, damit Unternehmensnachrichten gefördert werden und alternative Standpunkte in der Leere verschwinden.

Via Publik News und Uncut News

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

Ähnliche Beiträge: