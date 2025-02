Linke Lügen gestraft – AfD laut Umfrage bei Schwulen „bevorzugt“

Bild: screenshot Netzpiloten Magazin

Einer Umfrage einer Dating-Plattform für schwule Männer zu Folge ist die AfD aktuell deutlich „die stärkste Kraft“. Rund 28 Prozent der rund 60.000 Befragten hatten angegeben, die seitens des Linksspektrums gerade in „diesem Bereich“ negativ geframten Partei bei der kommenden Bundestagswahl wählen zu wollen.

Dating-Portal straft „Links-Grüne“ Lügen

Das bekannte Dating-Portal Romeo für schwule Männer, hat unter seinen deutschen Nutzern eine Umfrage zur Bundestagswahl durchgeführt, wie auch Apollo News berichtet hatte.

Bereits zur Europawahl im letzten Jahr hatte das Portal eine ähnliche Umfrage gestartet. Statt der damaligen rund 10.000 Teilnehmer nahmen nun bereits 60.560 Männer an der Befragung teil.

Auch schon zur Befragung anlässlich der Europawahl war die AfD klar stärkste Kraft in der Umfrage geworden. Damals hatte sie 22 Prozent erreicht und lag damit zwei Prozentpunkte vor der Union. Jetzt konnte die Partei ihren Vorsprung ausbauen. In der Umfrage zur Bundestagswahl hatten 28 Prozent der Teilnehmer angegeben, die AfD wählen zu wollen.

„Grüne abgehängt“

Mit deutlichem Abstand hatten die Grünen mit rund 20 Prozent gelegen. Auf den weiteren Plätzen folgten dann die Union (17,6 Prozent), die SPD (12,5 Prozent) und die Linke (6,5 Prozent). Die FDP (3,6 Prozent) und das BSW (4,5 Prozent) konnten die Fünf-Prozent-Marke in der Umfrage des Dating-Portals jeweils nicht erreichen.

Jahrzehntelang galt das schwule Milieu in der „öffentlichen Wahrnehmung“ als besonders links. Dieser „Status“ scheint sich jedoch mittlerweile zunehmend zu ändern. Vornehmlich die Migrationspolitik Deutschlands wird von vielen Schwulen zunehmend scharf kritisiert. Dies dürfte letztlich auch in ursächlichem Zusammenhang damit stehen, dass vor allem in besonders migrantisch geprägten Stadtteilen deutscher Großstädte, wie etwa Berlin-Neukölln, Straftaten mit schwulenfeindlichem Hintergrund massiv auf dem Vormarsch sind.

Die „Hinwendung“ der schwulen Szene hin zu konservativen und rechten Parteien ist insbesondere an der Altersaufschlüsselung der Umfrage deutlich zu beobachten. Bei den 18- bis 24-jährigen Teilnehmern der Befragung gaben 34,7 Prozent an, die AfD wählen zu wollen. Auch bei den 25- bis 39-Jährigen (32,3 Prozent) und den 40- bis 59-Jährigen (27,2 Prozent) war die AfD in der Umfrage stärkste Kraft.