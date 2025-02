Linker „Aktivist“ zu Gruppenvergewaltigungen in Deutschland

Hart aber fair - 2023-02-06

„Täter können Flüchtlinge oder auch australische Austauschstudenten sein“

Louis Klamroth – Lebensabschnittgefährte von FFF „Führerin“ Luisa Neubauer – wird von vielen als Linksextremist angesehen. Nach der letzten „Hart aber Fair“ Sendung befand die AfD-Politikerin Beatrix von Storch: „Er ist eher ein Aktivist.“

Thema des Abends waren Gruppenvergewaltigungen in Deutschland. Beatrix von Storch beklagte den hohen Anteil an ausländischen Tatverdächtigen. „Die gibt es her, für 130 Gewaltdelikte pro Tag, da sind die Beteiligten Einwanderer und die Opfer Deutsche.“ Daraufhin Klamroth:

„Nur woher die kommen, das weiß man nicht. Das können Flüchtlinge sein, das können (sic) aber auch ein australischer Austauschstudent sein.“

Manuel Ostermann von der Polizeigewerkschaft: „Jeden Tag gibt es Gruppenvergewaltigungen und andere schwere Sexualverbrechen, die das Leben der Opfer auf widerwärtigste Weise für immer verändert.“ In Gerichtsurteilen werden die Zwangsgebühren für das Staatsfernsehen stets mit einer „Grundversorgung“ an Informationen gerechtfertigt. Klamroth steht offenbar nicht für Grundversorgung mit Informationen, sondern für Berieselung mit Propaganda.

