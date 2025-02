Administracja Trumpa osusza bagno: Czy niemieckie media głównego nurtu są częścią najbardziej skorumpowanej sieci fałszywych wiadomości na świecie, USAID?

„NDR, SPIEGEL, ZEIT i inne niemieckie i globalne media były finansowane przez OCCRP. Ta z kolei otrzymała dużo pieniędzy od USAID, amerykańskiej agencji, która właśnie została zamknięta przez Elona Muska. Teraz okazuje się, że były to skorumpowane sieci, które są odpowiedzialne nie tylko za zmianę reżimu i ingerencję w wybory w USA.” donosi Publik News.

OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project) pracuje dla USAID (United States Agency for International Development).

OCCRP, rzekomo niezależna śledcza organizacja informacyjna, nie działa jak normalna organizacja dziennikarstwa śledczego, ponieważ jej cele najwyraźniej obejmują ingerowanie w sprawy zagraniczne, w tym wybory, w celu zmiany reżimu. Amerykański dziennikarz Drew Sullivan powiedział NDR, że jego organizacja była „prawdopodobnie odpowiedzialna za zmianę rządów w pięciu lub sześciu krajach (…) oraz impeachment lub przegłosowanie premierów”.

USAID finansowało ponad 6 200 dziennikarzy w 707 organizacjach medialnych i 279 „medialnych” organizacjach pozarządowych, w tym dziewięć na dziesięć organizacji medialnych w Ukrainie.

USAID: oryginalna fabryka dezinformacji

Jak na agencję mającą obsesję na punkcie „dezinformacji”, USAID ma całkiem solidne osiągnięcia w szerzeniu dezinformacji. W rzeczywistości niektóre z najbardziej rażących kampanii propagandowych na rzecz zmiany reżimu we współczesnej historii były finansowane i organizowane przez samą USAID.

– Kuba: W 2021 r. USAID zostało przyłapane na finansowaniu kubańskich działaczy opozycyjnych w celu wywołania kolorowej rewolucji.

– W Wenezueli ujawniono, że USAID potajemnie finansowało opozycyjne media i grupy polityczne w celu osłabienia rządu Maduro.

– W Ukrainie wspierane przez USAID organizacje pozarządowe odegrały kluczową rolę w kształtowaniu protestów na Euromajdanie w 2014 r., które przygotowały grunt pod obecny kryzys geopolityczny.

– W Boliwii USAID zostało wydalone z kraju w 2013 roku po tym, jak zostało przyłapane na finansowaniu ruchów antyrządowych w celu osłabienia Evo Moralesa.

Zarówno USAID, jak i CIA stały za postępowaniem w sprawie impeachmentu Trumpa w 2019 roku

Wygląda więc na to, że CIA, USAID i OCCRP były zaangażowane w impeachment prezydenta Trumpa w podobny sposób, jak w operacje zmiany reżimu, które wszystkie trzy organizacje przeprowadzają za granicą. Różnica polega na tym, że ingerowanie w politykę USA w ten sposób przez CIA, USAID i ich wykonawców oraz pośredników znanych jako „cut-outs” jest wysoce nielegalne, a nawet zdradzieckie”.

Bitwa o kontrolę: tajna wojna o cenzurę i cyfrowe identyfikatory

Elon Musk, najpotężniejszy shitposter na świecie, ma również nowy cel: Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID). I w prawdziwym stylu Muska, nie przebiera on w słowach. USAID, oświadczył na X, jest „organizacją przestępczą” – stwierdzenie, które brzmi prawie jak komplement, biorąc pod uwagę historię agencji.

Did you know that USAID, using YOUR tax dollars, funded bioweapon research, including COVID-19, that killed millions of people? https://t.co/YVwyKA7ifs — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2025

Jakby tego było mało, prezydent Donald Trump, któremu nie jest obca hiperbola, poszedł o krok dalej i nazwał USAID rajem dla „radykalnych wariatów”. Stawia to agencję w nie do pozazdroszczenia sytuacji, w której jest jednocześnie oskarżana o socjalistyczne globalne wtrącanie się przez prawicę i korporacyjny imperializm przez lewicę. Najważniejszy jest jednak jej ogromny wpływ na cenzurę online i jej niebezpieczne poparcie dla cyfrowych identyfikatorów.

USAID is nothing more than a corrupt slush fund for leftist Democats. No more!!! pic.twitter.com/ddsLSJ7Ech — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 6, 2025

Wenn es gefährlich wird, die Wahrheit zu sagen

In der 97-seitigen Desinformationsfibel von USAID ist ein verblüffendes Eingeständnis versteckt:

„Diskussionen über Desinformation und Fehlinformation drehen sich oft um die Annahme, dass staatliche Akteure das Problem steuern. Problematische Informationen stammen jedoch häufiger von Netzwerken alternativer Websites und anonymen Einzelpersonen, die ihre eigenen Online-Räume für ‚alternative Medien‘ geschaffen haben.“

Das bedeutet: Die Regierungen sind nicht das wahre Problem. Das sind unabhängige Journalisten und Bürgerreporter.

Zgadza się – nowymi złoczyńcami w wojnie USAID z informacjami nie są rosyjskie trolle czy chińskie farmy botów, ale zwykli ludzie rozpowszechniający niewygodne fakty. Dokument wyraźnie określa fora takie jak Reddit, Discord i 4Chan jako siedliska „teorii spiskowych”, co oznacza, że każda przestrzeń, w której rozwija się wolna myśl, jest teraz uważana za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, donosi Uncut News.

Algorytmy: Jak USAID tłumi sprzeciw

Raport USAID szczegółowo opisuje, w jaki sposób czarne listy reklamowe, algorytmy mediów społecznościowych i naciski korporacyjne są wykorzystywane do zapewnienia, że niezależne głosy są finansowo tłumione i algorytmicznie tłumione.

„Usunięcie tego wsparcia finansowego z technologii reklamowej uniemożliwiłoby podmiotom dezinformacyjnym rozpowszechnianie ich wiadomości online”.

USAID jest nie tylko zainteresowane eliminacją treści, ale także chce zapewnić, że alternatywne media nie będą miały szansy na utrzymanie się. Oznacza to:

– Wywieranie presji na reklamodawców, by wycofywali finansowanie z mediów o odmiennych poglądach

– Dochody z reklam są kierowane do uznanych mediów, podczas gdy niezależne dziennikarstwo umiera z głodu.

– Manipulowanie algorytmami mediów społecznościowych w taki sposób, aby promowane były wiadomości korporacyjne, a alternatywne punkty widzenia znikały w próżni.

Za pośrednictwem Publik News i Uncut News

