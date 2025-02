Neonazis im linken Gewand sind die wahren Feinde der Demokratie

Der woke politische Mainstream versucht immer wieder die Rechtsparteien AFD und FPÖ als Neonaziparteien darzustellen, gegen die unter allen Umständen geistige „Brandmauern“ errichtet werden müssen. Es sei daher nicht erlaubt irgendwelche Ideen, oder Bestrebungen dieser Parteien zu übernehmen, oder zu unterstützen.

Von FRANZ FERDINAND | Notfalls muss das ganze Land weiter ruiniert werden, anstatt beispielsweise einer sinnvollen Begrenzung der Migration zuzustimmen, die naturgemäß auch von der AFD unterstützt wird. So geschah es vorige Woche, dass im Bundestag das von der CDU eingebrachte Zustrombegrenzungsgesetz, nicht nur mit den Stimmen der SPD, Grünen und Linken, sondern auch von 12 Abgeordneten der CDU zu Fall gebracht wurde. Dabei war dieser Gesetzesantrag der CDU sowieso nur Wahlkampftheater, um nach dem tödlichen Messerangriff in Aschaffenburg scheinbar Kante gegen ungezügelte Zuwanderung zu zeigen, die diese Partei selbst seit den Merkel-Zeiten gefördert hatte.

Aus gegebenem Anlass muss die Frage gestellt werden, wer heute in Deutschland geistig dem nationalsozialistischen Wahnsinn am Nächsten steht? Wer sind die wahren Feinde der Demokratie und woran erkennt man sie? Krimineller Größenwahn und ideologische Verbohrtheit und Besessenheit waren die herausragendsten Eigenschaften der Nationalsozialisten, die heute von den Bolschewokisten aller Schattierungen übernommen wurden. Wollten die Nazis bloß Europa dominieren, so hat sich der woke Mainstream zum Ziel gesetzt die ganze Welt zu belehren und bekehren und über seine krausen Ideologien zu beherrschen. Dies beginnt mit Dauergehirnwäsche über die woken Medien und endet mit blutigen „Farbrevolutionen“, wie man sie in Libyen, Syrien und in der Ukraine gesehen hat.

Damit einher geht die Vernichtung des politischen Gegners, erst auf einer politischen Ebene und in letzter Konsequenz auch physisch. Demokratie ist mit dem politischen Extremismus unvereinbar, da Extremisten von der absoluten Richtigkeit der eigenen Meinung überzeugt sind und somit Andersdenkende von jedem politischen Diskurs ausschließen wollen. Fakten die die eigenen Ansichten konterkarieren, werden entweder verdreht, oder überhaupt ignoriert. Extremistische Bewegungen streben immer eine Einparteiendiktatur, oder die Diktatur eines gleich ausgerichteten Parteienkartells an, um den Anschein von Demokratie zu gewährleisten.

Ein wesentliches Merkmal von Diktatoren ist die Organisation von periodischen Massendemonstrationen gehirngewaschener Anhänger, um die Tatsache zu verschleiern, dass sie eben keine Mehrheit hinter sich haben. Diese Massendemonstrationen haben auch den Zweck, politische Gegner einzuschüchtern! Neuerdings mischen sich unter die woken Demonstranten auch Islamisten, die ungestraft „Tod den Juden“ brüllen dürfen!

Größenwahn offenbarte sich in der kommunistisch-sozialistischen Forderung nach Weltrevolution, oder der Traum der Nazis vom „Lebensraum im Osten“. Dieser Traum feierte fröhliche Urstände mit dem Versuch Russland mit Hilfe der Ukraine als Rammbock zu zerschlagen. Der derzeitige Ukrainekrieg ist nichts anderes, als ein Art Russlandfeldzug 3.0!

Eine andere Wahnidee ist die absurde Bestrebung über den CO2 Gehalt in der Luft das Weltklima beeinflussen zu können. Der Hintergedanke, oder die „hidden agenda“ dieser Idee ist, über diesen Betrug die ganze Welt regieren zu wollen.

Derartige Ideen gehen immer Hand in Hand mit einer Negierung irgendwelche Realitäten und Grenzen, die das eigene Handeln bzw. den möglichen Erfolg limitieren, zu ignorieren. Den Glaubenssatz aus der Bibel, dass der Glaube Berge versetzen könne, haben alle Extremisten verinnerlicht.

Der Leitgedanke des woken Mainstreams ist die Implementierung einer Weltregierung. Man erinnere sich: dem Hitler hat man immer unterstellt, die ganze Welt beherrschen zu wollen! Der Weg zur globalen Tyrannei und Dominanz geht über die Installierung allerlei internationaler Organisationen wie beispielsweise der WHO oder der Klimakonferenzen, deren Ziel es ist, peu à peu den nationalen Regierungen immer mehr dreinzureden.

Begründet wird diese globalistische Tyrannei mit irgendwelchen Heilsversprechungen, oder pseudoreligiösen Wahnideen wie z.B. „Menschenrechte“, die die Einwanderung in jegliche Sozialsysteme ohne Beitragsleistung beinhalten, also eine Art globales Schlaraffenland postulieren, oder die Rettung vor der angeblichen globalen Überhitzung des Planeten bis hin zur Selbstentzündung der Erde durch das CO2, eine Art moderne Armageddon-Vorstellung.

Ein weiterer Eckpfeiler ist die Befreiung des Menschen von den Zwängen seiner Natur und den Randbedingungen seiner Existenz, insbesondere vom Korsett des eigenen Geschlechts. Jeder soll sein Geschlecht selbst definieren dürfen. Der total befreite Mensch soll den ganzen Tag vor sich hin chillen dürfen, entsprechend seiner individuellen Work-Life-Balance, was auch lebenslanges Faulenzen beinhaltet. All diese Unsinnigkeiten können nur im globalen Chaos münden, aus dem die woken Globalisten ihre neue Weltordnung erschaffen wollen.

