Knallharte Wahrheiten von US-Vizepräsident JD Vance in München

Der US-Amerikanische Vizepräsident JD Vance hat auf der Sicherheitskonferenz in München eine überraschende Rede gehalten. Man hatte erwartet, dass er eine Schwungvolle Rede über den Westen, der Geschlossenheit zeigen muss, über die Friedensgespräche zur Ukraine, welche Optionen es für das Land gibt, sicherheitspolitische Fragen undlastenverteilung bei den Verteidigungsausgaben.

Vielleicht auch von den Inhalten, über die Präsident Trump mit Präsident Putin spricht. Die Verblüffung und anschließende Empörung war groß, als US-Vizepräsident eine geharnischte Philippika vom Stapel ließ, einen Trommelwirbel von Watsch’n. Speziell gegen Deutschland.

Eine schallende Ohrfeige und die Hose auf die Knöchel heruntergezogen

Von NIKI VOGT | Der US-Vizepräsident JD Vance spricht genauso unverhohlen Klartext, wie der US-Präsident selbst, Herr Donald Trump. Damit macht man sich keine Freunde, das ist klar. Mit ungewöhnlicher Schärfe und wenig Diplomatie hielt er den europäischen Verbündeten den Spiegel vor: MAN gefährde die Demokratie, speziell in Deutschland, indem man „abweichende Meinung ausgrenze“. Das gefährde die Demokratie sagte er.

In einer Demokratie gibt es keinen Platz für Brandmauern

Zwar nicht direkt, aber unmissverständlich sagte er, dass die herrschende Politik-Kaste mit allen Mitteln die AfD von der Regierungsbeteiligung fernhalten will. Der Satz „In einer Demokratie gibt es keinen Platz für Brandmauern“ und „Die Demokratie beruht auf dem heiligen Grundsatz, dass die Stimme des Volkes zählt.“ Entweder man halte dieses Prinzip aufrecht oder nicht. „Wir sollten keine Angst vor unseren Bürgern haben, selbst wenn sie Ansichten äußern, die nicht mit ihrer Führung übereinstimmen“ lässt keine andere Interpretation zu.

Da hat er recht, denn in einer Demokratie darf jeder seine Meinung bilden, weil nur dann Wahlen den wirklichen Willen des Volkes auch wiedergeben, dem die Regierung zu dienen hat. Wenn die Meinung einer große Masse einfach übergangen oder gar kriminalisiert wird, dann ist die Regierung nicht mehr vom größten Teil des Volkers getragen. Und damit keine Demokratie.

Das ist auch der Sinn des Wortes aus dem Griechischen. Das altgriechische δημοκρατία (demokratia). Die „Deme“ war die Gemeinde, das Dorf, die Stadt, die Gemeinschaft der Bürger, das Volk. Das griechische Verb „kratein“ bedeutet „herrschen“. Was glasklar eben „den Willen des Volkes umzusetzen“ heißt. Wenn man also einer große Bewegung und einen großen Anteil des Volkes mit Strafen, Hetze, Verhaftungen, schlimmen Unterstellungen und staatlichen Repressionen einschüchtert und als Quasi-Kriminelle hinstellt, obwohl sie keine Gesetze brechen, keine Gewalt anwenden, dann ist das keine Demokratie, sondern Verfolgung Andersdenkender.

Eine diplomatische Ansage zum Thema Demokratie: „Ich bin wegen der Gefahr von innen besorgt, dass sich Europa von einigen der grundlegenden Werte zurückziehen könnte, von Werten, die mit den USA geteilt werden. Wir müssen mehr tun, als über demokratische Werte zu reden, wir müssen sie leben.“ Jedem im Saal des Bayerischen Hofes war klar, wer damit gemeint war. Der Applaus entsprechend verhalten.

Hinter Kampf gegen Desinformation steckt Unterdrückung, um die Eliten an der Macht zu halten – Parallelen zur Sowjetunion?

Dann zählt Vizepräsident auf, welche Prozesse und Urteile in Europa ganz normale, vernünftige Bürger zu Kriminellen stempeln und empfindlich abstrafen, indem man neue Straftaten erfindet , wie „Hassrede“ in sozialen Medien. Er nannte das „Gedankenverbrechen“. Neben der „Brandmauer“ ging er auch auf die Annullierung der Präsidentschaftswahl, im letzten Jahr in Rumänien. Die hatte das Oberste Gericht Rumäniens einfach wieder einkassiert, weil der Gewinner ein rechter, der EU nicht freundlicher Kandidat in der ersten Wahlrunde vorne lag.

Vizepräsident Vance ging sogar so weit, die gegenwärtige Lage mit dem europäischen Teil der Sowjetunion während des kalten Krieges zu vergleichen: Damals seien ebenfalls widerständige Medien unterdrückt und eingeschüchtert Dissidenten zensiert oder verhaftet worden. Kirchen wurden geschlossen, „falsche Wahlergebnisse“ annulliert. Das, so Vance, seien die „bad guys“ gewesen.

Diese mit dem „Kampf gegen Desinformation“ begründete Unterdrückung solcher, für das linke politische Establishment unangenehmen Ansichten, sei die wahre Gefahr, durch die die Demokratien des Westens bedroht würden, sagte Vize-Präsident Vance, nicht durch „externe Akteure“ wie Russland oder China.

Dass die Bürger mit der Politik überhaupt nicht mehr zufrieden sind, wird einem übrigens sehr klar, wenn man an Umfragen teilnimmt. Die ungeregelte Masseneinwanderung wird von plusminus 70 Prozent abgelehnt. Gleichzeitig ist die Unzufriedenheit mit der Politik so hoch, wie nie. In Fragen zu einzelnen Politikern geht es bis zu über 70 Prozent Ablehnung. Die ach-so böse AfD sammelt in Umfragen schon um die 25 Prozent Zustimmung. Alice Weidel selbst liegt noch vor ihrer Partei: Bis zu ca. dreißig Prozent Zustimmung. Besonders in der jungen Generation ist die Zustimmung zur AfD besonders groß. Kein Wunder, die deutschen Schüler sind den Problemen mit den jungen, gewaltbereiten Migranten täglich und besonders ausgesetzt.

Eine noch nicht beantwortete Frage ist, wie viele Stimmen die AfD in der kommenden Wahl holen wird. Es kann durchaus so sein, dass viele aus Groll zwar unter „welche Partei werden Sie wählen?“ die AfD ankreuzen, es aber nicht in der Wahlkabine machen. Oder umgekehrt: Dass man sicherheitshalber nicht AfD in der Umfrage ankreuzt, um „keine Scherereien“ wegen Überwachung zu bekommen, es aber in der Wahlkabine doch macht.

Vizepräsident Vance: Zuwanderung drängendstes Problem für Europa und USA – Gegenstimmen werden kriminalisiert

Heute werden in Europa die Zensur dazu genutzt werde, die eigentlich klar zutage tretende öffentliche Mehrheitsmeinung gegen ungeregelte Masseneinwanderung als böse, rechte, rassistische, neonazistische und demokratiegefährdende „Hetze, Hass, Rassismus und Nazi“ zu kriminalisieren. Damit unterdrücke man in Europa die Unzufriedenheit der Bürger. Das ist ja tatsächlich so, dass die Leute sich schon nicht mehr trauen, offen zu sagen, was sie denken.

Dann spricht der US-Amerikanische Vizepräsident in München vor einen Saal voller europäischer Politiker von dem vor einen Tag in dieser Stadt erfolgten, grausamen Terroranschlag in München:

„Wie oft müssen wir diese entsetzlichen Rückschläge noch erleiden, bevor wir unseren Kurs ändern? (…) Kein Wähler in Europa hat dafür gestimmt, die Schleusen für Millionen ungeprüfter Einwanderer zu öffnen.“

Das sei der wahre Grund, warum in mehr und mehr europäischen Staaten die Menschen Parteien wählten, die den massenhaften Zustrom von Migranten versprechen zu unterbinden. Diesen Willen der Bevölkerung zu ignorieren oder wegzuwischen, sei undemokratisch Die mit dem „Kampf gegen Desinformation“ begründete Unterdrückung der Kritik an der Massenimmigration sei die wahre Gefahr, durch die die Demokratien des Westens bedroht sind.

So sei es auch in den USA gewesen. Trump setze nun jedoch den Willen des Volkes durch und forciert die Festnahme und Abschiebung von Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis: „In Washington ist ein neuer Sheriff in der Stadt.“ Die Stimmen, die dasselbe für Europa wollen, aber als Nazis und Rassisten beleidigt werden, seien einfach nur Konservative, die dem linken Konsens der Eliten widersprechen.

In den USA wird jede Zensur nun verboten und die volle Meinungsfreiheit wiederhergestellt. Und in Europa?

Heuchelei oder im Lalalula-Land? — Scholz: „Das gehört sich nicht!“

Da kann man sich nur mit der flachen Hand vor die Stirn schlagen: Da schreibt die Bild:

„Nachdem sich Trump-Vize JD Vance (40) am Freitag auf der Münchner Sicherheitskonferenz die EU vorgeknöpft und zu einem Ende der Brandmauer aufgerufen hatte, schlug Olaf Scholz (66, SPD) nur einen Tag später zurück.“[…] „ … Deshalb werden wir es nicht akzeptieren, wenn Außenstehende zugunsten dieser Partei (AfD) in unsere Demokratie, in unsere Wahlen, in die demokratische Meinungsbildung eingreifen.“ Heißt übersetzt: Die USA mischen sich in unseren Wahlkampf ein.“ Und: „Scholz deutlich: „Das gehört sich nicht – erst recht nicht unter Freunden und Verbündeten und das weisen wir entschieden zurück.“ Der Kanzler weiter: „Wie es mit unserer Demokratie weitergeht, das entscheiden wir selbst.“ Rumms!“

Nun, Herr Vize-Präsident Vance hatt nicht einmal einen Termin für Herrn Noch-Bundeskanzler Scholz übrig. Der interessiert schon keinen mehr. Für die Amerikaner ist Europa unter der Führung von linksgrünen Regierungen zu einem lockeren Bund eines desolaten Haufens niedergehender Staaten ohne brauchbare Armeen, kranker Wirtschaft, dafür aber immer rebellischerer Völker und ausufernder Kriminalität geworden.

Herr Vize-Präsident Vance traf sich aber ganz selbstverständlich mit Frau Weidel. Da sollte Kanzler Scholz doch verstanden haben, dass er nur noch vor den deutschen Bürgern seinen Brustkorb aufbläst – und selbst die interessiert das nicht mehr. Dann noch eilig ein „gleichzeitig sage ich: Wir geben die transatlantische Verschränkung unserer Verteidigungsindustrien nicht auf. Wir werden auch in Zukunft neue amerikanische Rüstungsgüter kaufen“ hinterher zu schieben, ist vollkommen sinnentleert.

Noch-Kanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius empörten sich über die „Einmischung“ aus den USA und dass es nicht Akzeptabel sei, „europäische Demokratien mit autoritären Regimen zu vergleichen“.

JD Vance:

Europa ist keine Demokratie, weil es abweichende Meinungen nicht akzeptiert.



Boris Pistorius:

Die abweichende Meinung von JD Vance ist nicht akzeptabel.



Die Misere der EU ist durch US-amerikanische Beeinflussung und Einmischung entstanden

Da gibt es einiges anzumerken. Zuerst einmal: Dieser ganze linksgrünwoke Welle, die über Europa hinweggeschwappt ist, kommt ja aus den USA. Das ist samt Klimapanik, Gender- und LGBTQ+-Hype uns Europäern einfach aufgebrummt worden. Al Gore und sonstwelche Apologeten samt Barack Obama, Joe Biden. Kamala Harris usw. haben im Verbund mit NGOs, wie z.b. von George Soros ihre bezahlten Einflussleute überall plaziert. Das WEF hat die Politikwelt mit ihren „Young Leaders“ infiltriert und die Völker des „Westens“ umerzogen und die Feindbilder gesetzt. Die Feindbilder sind natürlich die Konservativen. Dieselbe Entwicklung gibt es in Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland, teilweise auch in Japan. Das wurde auffälligerweise alles in den Regionen der Erde den normalen Menschen aufgezwungen. In gewissem Maße auch die WHO-Pandemie samt der schädlichen Impfungen.

Wenn die Trump-Administration sich davon jetzt abkehrt, ihre Entscheidung, sie ist gewählt worden. Was man Herr Vizepräsident sehr wohl dennoch vorhalten kann ist, dass die USA eben, siehe oben, hauptverantwortlich für den Niedergang der westlichen Welt, ganz besonders Europa ist.

Nur: Das schert die USA überhaupt nicht. Herr Bundeskanzler Scholz weiß das sehr genau. Er stand in einer Presseshow neben Präsident Joe Biden und und verzog keine Miene, als der US-Präsident eigentlich durch die Blume sagte, dass es die USA Nordstream 2 verhindern werden. Herr Bundeskanzler Scholz wusste damals sicher, dass die Gasleitung und damit ein wichtiger Teil europäischer insbesondere deutscher Energieversorgung in die Luft fliegt. DAS, Herr Scholz, war eine brutale Einmischung (wer auch immer den Job für die Amis gemacht hat).

Dass die USA jetzt einen anderen Kurs fährt, weil Donald Trump jetzt das große Schlachtschiff USA steuert, erfüllt natürlich die nun seit Jahren etablierten linksgrünwoken Eliten Europas mit Gruseln. Aber so ist die Welt und so funktioniert Geschichte. Moralische Empörung ist da kindisch.

„Einmischung“ ist daher das falsche Wort, es ist ein Befehl, dem noch weitere folgen werden. Gewöhnt Euch dran. Sollte Herr Merz als CDU-Kanzler mit den Grünen und der SPD regieren, und danach sieht es aus, wird das nicht lange gutgehen.

Abgesehen davon ist davon auszugehen, dass Donald Trump ein Kandidat für die ur-amerikanische Tradition des Präsidentenmordes ist. Was dann kommt, wer weiß …

Hier unser erster Beitrag über die Rede von JD Vance samt einen Link zur gegenständlichen Rede mit deutscher Simultanübersetzung:

