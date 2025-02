Orbán und Trump wollen Rückkehr Russlands nach Europa

Andernfalls, so der ungarische Ministerpräsident, könne die gesamte Europäische Union „auseinanderfallen“.

Viktor Orbán, der bekanntlich sowohl Donald Trump als auch dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nahe steht, sagte in einer Erklärung im staatlichen Radio, Trump habe einen umfassenden Meinungswandel in den westlichen Nationen eingeleitet – wie sowohl die „Daily Mail“ als auch „AP News“ berichteten.

Dabei hoben beide Zeitungen das Thema des Russland-Ukraine-Krieges hervor:

„Trumps jüngste Bemühungen, über ein Ende des Konflikts zu verhandeln, würden dazu führen, dass Moskau in westliche Kreise zurückkehrt.“

Orbán, der seit langem die westlichen Bemühungen zur Ukraine-Kriegs-Unterstützung kritisiert und mit einem Veto gegen die Anti-Russland-Sanktionen der EU gedroht hat, lobte nun Trump ausdrücklich für seine Gespräche mit Putin und sagte, der US-Präsident wolle „Frieden“.

„Wenn der amerikanische Präsident Frieden schließt, wenn ein Abkommen zustande kommt, denke ich, dass Russland wieder in die Weltwirtschaft, in das europäische Sicherheitssystem und sogar in die europäische Energie integriert wird.„

Auch Ungarn soll vom Frieden profitieren:

„Das wird der ungarischen Wirtschaft einen enormen Schub geben. Das ist eine große Chance. Wir gewinnen viel in Frieden.„

„Trump-Tornado“

„Die Vereinigten Staaten haben einen Wandel eingeleitet, der das Argumentationssystem, das Wertesystem und die Denkweise der gesamten westlichen Welt auf einen neuen Weg bringt.“ (Orban)

Und:

„Dieser Prozess schreitet viel schneller voran, als viele dachten. Wir nennen das den Trump-Tornado.“ (Orban)

Ungarn ist m Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern weiterhin stark von russischem Öl und Gas abhängig ist, auch nach Moskau groß angelegter Ukraine-Invasion von Februar 2022.

Orban sieht Ende der EU voraus

„Wenn die Deutschen und die Franzosen sich nichts einfallen lassen und die Europäische Union auf einen neuen Kurs bringen, dann sind ihre Tage gezählt. Es gibt keinen Grund, es zu verlassen, es wird von selbst auseinanderfallen, wenn es so weitergeht.„

