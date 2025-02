Trump: „Russland hat Napoleon und Hitler besiegt“ – Ukraine-Krieg ist großes Problem für USA

Die Trump-Regierung scheint im Gegensatz zu den US-Kriegstreiber-Biden-Demokraten und auch deren Brüsseler Gefolgsleuten über ein gewisses Maß an global-historischem Wissen zu verfügen: Sollte Russland den Krieg in der Ukraine fortsetzen, wird das zu einem großen Problem für die USA werden – wie US-Präsident Donald Trump laut „Fox News“ berichtet.

„Ich denke, er (Putin) will aufhören zu kämpfen. Sie haben eine große, starke (militärische) Maschine, das kann man sehen. Sie besiegten Hitler und besiegten Napoleon. Sie kämpfen schon seit langer Zeit. Sie haben es schon einmal getan. Aber ich glaube, er will aufhören zu kämpfen. Das habe ich ihn gefragt, denn wenn er so weitermacht, wird es ein großes Problem für uns. Und es wird mir auch ein großes Problem bereiten.„

– so.Trump.

Er ist jedoch nicht der Meinung, dass Russland eine Bedrohung für die NATO darstellt:

„Nein, da stimme ich nicht zu, nicht im Geringsten.„

Doch der ukrainische Präsident Selenskyj wiederholt auch in den letzten Tagen wiederholt, dass Russland einen Angriff auf NATO-Länder plane. Zuvor hatte er unter Berufung auf „Bloomberg“-Quellen geschrieben, die Trump-Regierung hätte europäischen Beamten mitgeteilt, dass sie bis Ostern einen Waffenstillstand in der Ukraine sicherstellen wolle.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

.