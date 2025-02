Das Ende des Transatlantizismus

Wie die aktuelle Rede von JD Vance zeigte, ist der Paradigmenwechsel der durch die Wahl Trumps ausgelöst wurde, wirklich radikal. Trump ist, wie an dieser Stelle schon erwähnt wurde, eine Art amerikanischer Gorbatschow, der für Glasnost (Transparenz, Offenheit) und Perestroika (Umbau) steht.

Von FRANZ FERDINAND | Mutmaßlich geht es Trump jedoch nicht nur um das Niederreißen geistiger Brandmauern des Bolschewokismus in Amerika und in Europa, um einen offenen Debattenraum wieder herzustellen.

Seine Vorgangsweise, den Ukrainekonflikt praktisch bilateral zwischen Russland und den USA zu lösen weist darauf hin, dass er bereits von einer ganz neuen Weltordnung ausgeht, in der die EU nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Die EU könnte sich in diese neue Ordnung einfügen, jedoch müsste sie sich dazu erst ändern.

Dieser Denkansatz ist auch völlig klar, da für Trump die Musik in dem asiatisch-pazifischen Raum spielt. Das Zentrum der Welt hat sich von Europa in Richtung China, Indien und Russland verschoben. Dort wohnen die meisten Menschen und dort gibt es das höchste Wirtschaftswachstum und die meisten Rohstoffe. Dort gibt es dynamisches Wachstum ohne ideologische Scheuklappen.

Das sklerotische Europa befindet sich hingegen in einer Phase der Stagnation, weil sich hirnrissige politische Paradigmen verfestigt haben, von denen sich die USA gerade durch die Wahl Trumps zum Präsidenten befreit hat. Neben dem Klimaschwindel und der absurden Energiewende ist die Migrationspolitik katastrophal. Durch falsch verstandene „Menschenrechte“ ist die EU heute der Magnet für das Lumpenproletariat aus der ganzen Welt. Die Folge sind überbordende Staatsverschuldung und letztendlich die Unregierbarkeit einzelner Länder. Die EU befindet sich heute auf einen Entwicklungspfad zu lateinamerikanischen Verhältnissen. Statt Einsicht gibt es nur noch Arroganz und komplette Selbstüberschätzung. Europa ist heute nur noch eine Karikatur seiner selbst, wenn einzelne europäische Politiker oberlehrerhaft durch die Welt tingeln und der Welt „Werte“ predigen wollen. Da man sonst nichts mehr zu bieten hat, glaubt man sich als Weltenretter gerieren zu können, indem man ständig von der globalen Erwärmung schwafelt.

Donald Trump sieht vor allem China als Hauptgegner in der sich neu entfaltenden multipolaren Ordnung. Von der unipolaren Weltsicht der Demokraten hat er sich mit seiner „Amerika zuerst“ Politik längst verabschiedet. Daher sucht er logischer Weise Russland als Partner. Zwar wird sich Russland nicht gegen China in Stellung bringen lassen, aber eine enge Kooperation mit Russland eröffnet auch gegenüber China viele Möglichkeiten, die es sonst nicht gibt.

Beispielsweise hat Trump bereits vorgeschlagen, dass China, Russland und die USA durch einen Vertrag ihre Militärbudgets halbieren könnten! Vielleicht lauft dieser Vorschlag in eine ähnliche Richtung wie das Dreikaiserabkommen Bismarcks, zur Sicherung des Friedens im 19. Jahrhundert in Europa. Man kann dann nur hoffen, dass Trump erfolgreicher als Bismarck sein wird!

Auch der Status Grönlands könnte von diesen drei Mächten aufgeworfen werden. China hat sich ja schon als ein „arktischer Anrainerstaat“ definiert!

Natürlich setzt diese Strategie voraus, vorher mit Russland ins Reine zu kommen. Möglicherweise will Trump die USA überhaupt aus der NATO herauslösen! Trump hat in einem Telefongespräch mit Putin eingeräumt, dass der Versuch die Ukraine in die NATO hineinzuziehen ein Fehler war. Die EU-Politiker sind aber von einer derartigen Erkenntnis noch meilenweit entfernt. Diese Einsicht ist aber eine Voraussetzung um mit Russland in Verhandlungen eintreten zu können. Die Beendigung des Ukrainekrieges wird daher zwischen den USA und Russland ausgehandelt werden. Sollte sich die EU dagegen sperren, wird Trump Mittel und Wege finden, seine NATO „Partner“ zur Räson zu bringen. Da könnten plötzlich einige Dokumente das Licht der Welt erblicken, die die wahren Hintergründe des Ukrainekonfliktes beleuchten! Man denke beispielsweise an die Minsker Verträge, von denen Merkel gesagt hatte, dass sie nur abgeschlossen wurden, um der Ukraine Zeit zu verschaffen. Solange die EU in ihrem Größenwahn Russland nicht auf Augenhöhe begegnet, wird Putin mit Vertretern der EU auch nicht verhandeln!

In jedem Falle wird die EU bis auf die Knochen blamiert, wenn das Mantra vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht mehr haltbar ist. Plötzlich könnte die EU in dieser Frage isoliert sein.

Bezeichnend ist auch, dass sich Trump mit Putin zu Friedensverhandlungen in Saudi-Arabien und nicht in Europa treffen will, weil heutzutage nicht einmal mehr die Schweiz als neutral gilt. Weder europäische Politiker noch Selenskyj sind eingeladen!

Die Amerikaner wurden sogar zur Siegesparade in Moskau am 9. Mai eingeladen. Falls Trump da wirklich teilnimmt, wäre das ein gewaltiger Affront gegenüber der EU! Die USA rückt also immer enger an Russland heran, während sie sich von Europa entfernt!

Der daraus folgende Glaubwürdigkeitsverlust der EU-Eliten würde sich auch auf andere Fragen auswirken, in denen die EU-Politiker noch den europäischen Debattenraum dominieren, zum Beispiel in der Frage der „Klimakrise“! Genau das ist es, was die europäischen Eliten wirklich fürchten, weil es zu einem massiven Machtverlust dieser Akteure führen wird. Schon jetzt können sich diese Gauner nur mehr durch ignorieren von Wahlergebnissen wie z.B. in Rumänien und Österreich mühsam an der Macht halten. Wenn einmal das Russland – und Klimamantra fällt, werden die westlichen Kartellparteien von einem Tsunami hinweggefegt!

