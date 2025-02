Christoph Heusgen zeigte sich über die Worte von US-Vizepräsident JD Vance so bestürzt, dass es als Leiter der Münchner Sicherheits-Konferenz, während seiner Rede in Tränen ausbrach. Indem er die zweitägige Sicherheitskonferenz am Sonntagnachmittag mit starken, nicht gerade männlichen Emotionen beendete. Heusgen hat das Amt seit 2022 inne, sein Mandat ist nun jedoch abgelaufen.

In seiner Abschlussrede dankte Heusgen den europäischen Staats- und Regierungschefs, insbesondere dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, für ihre Reaktion auf die Rede von US-Vizepräsident JD Vance auf der Konferenz, so „Raidió Teilifís Éireann“, der öffentlich-rechtliche Sender der Republik Irland.

„Unter Ewald von Kleist (Gründer der MSC) startete diese Konferenz als transatlantischer Dialog. Nach der Rede von Vizepräsident Vance am Freitag müssen wir jedoch befürchten, dass unsere gemeinsamen Werte nicht mehr so weit verbreitet sind.„

– so Heusgen zerknirscht.

Heusgen bedankte sich zunächst bei allen Teilnehmern der Veranstaltung, konnte dann aber seine Emotionen nicht zurückhalten, als er seine Rede beendete. Man kann sich ausmalen, was gestandene Haudegen wie der russische Außenminister Lawrow von so einer Heulsusen-Einlage sich denken. Wen wunderts, dass man westliche Politiker auf der Weltbühne schon lange nicht mehr ernst nimmt – und kurzerhand nicht einmal mehr zur Friedenskonferenz in Riad einlädt.

In seiner Rede hatte US-Vizepräsident Vance Europa vorgeworfen, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken und die Demokratie nicht zu respektieren, was von mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs, darunter dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, scharf kritisiert wurde. (vadhajtasok)

🤡🇩🇪A német diplomata elsírta magát a müncheni konferencián „Az Egyesült Államok és Európa értékei már nem közösek“ – foglalta össze a konferencia elnöke, és szavaiból bármilyen tárgyalásnak a legcsekélyebb értelme sincs, hacsak Putyint nem állítják bíróság elé. Megsértődött🤣 pic.twitter.com/AJHdD6h3oD — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) February 17, 2025

