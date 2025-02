Nach der Wahl fliegt Deutschland wieder tausende Afghanen ein

BERLIN – Für die Woche nach der Bundestagswahl plant die Bundesregierung wieder zahlreiche Flüge, um Afghanen nach Deutschland zu holen. Die Flugzeuge mit insgesamt rund 3.500 Menschen sollen in Berlin, Leipzig und Hannover landen.

Das hat die Welt aus Regierungskreisen erfahren. Sie berichtet, es halte sich „hartnäckig der Verdacht, dass gefährliche Afghanen nicht nur illegal nach Deutschland reisten, sondern sogar per von der Regierung bezahltem Charterflieger kamen“.

Eigentlich sollten die Afghanen noch vor dem Wahlsonntag kommen. Doch aufgrund der von Afghanen verübten Terroranschläge auf die Kita-Gruppe in Aschaffenburg und die Verdi-Demonstration in München bekam das Kabinett wegen der drohenden kippenden Stimmung so kurz vor der Wahl offenbar kalte Füße. Daher wurden die Flüge auf die Woche nach der Wahl verschoben.

Pakistan will Afghanen loswerden

Offiziell soll das Einfliegen nur noch bis zum 31. März dauern. Das hat Deutschland Pakistan, das die Afghanen loswerden möchte und zum Teil schon zurück in ihr Heimatland verfrachtete, zugesagt. Aber aufgrund der schieren Masse und der nun kurzfristig ausgesetzten Flüge ist das offenbar nicht mehr zu schaffen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

“Omas gegen rechts” “abgewrackte Schabracken” genannt: Polizei erstattet Anzeige, Staatsschutz ermittelt

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Lippstadt (Kreis Soest) soll ein AfD-Landtagsabgeordneter aus NRW die Gruppierung “Omas gegen Rechts” als “abgewrackte Schabracken” bezeichnet haben. Die Polizei (!) hat Strafanzeige gestellt – Berichten zufolge soll gar der Staatsschutz ermitteln. Wegen “Majestätsbeleidigung” einer linken Organisation? Man wundert sich…

Am Samstag (15. Februar) trat der nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete Christian Blex (49) bei einer Kundgebung der AfD in Lippstadt als Redner auf. Angeblich soll der AfD-Politiker in seiner Rede Mitglieder des Vereins “Omas gegen Rechts”, die bei einer Gegendemonstration mitmarschierten, beleidigt haben: Er soll sie als “abgewrackte Schabracken” bezeichnet haben und zudem sinngemäß gesagt haben, dass die Omas so ekelhaft seien, dass sie sowieso niemand anfassen wolle und sie nicht von Migranten belästigt werden würden. Das berichtet die BILD, bezugnehmend auf einen Bericht der Tageszeitung “Der Patriot” (hinter der Bezahlschranke). Weiterlesen auf report24.news

+++

US-Vizepräsident JD Vance wettert gegen Zensur-Maßnahmen in Deutschland: „Das ist wie bei Orwell, jeder in Europa muss sich gegen diesen Wahnsinn stellen!“

Die Debatte um die Meinungsfreiheit in Deutschland und die Art und Weise, wie die deutsche Justiz selbst das Posten von „Schwachkopf“-Bildchen mit Hausdurchsuchungen verfolgt, ist bis in die USA geschwappt – und dort scheint man staunend auf die deutsche Auslegung der Meinungsfreiheit zu schauen.

CBS News berichtete im Format „60 Minutes“ unter der Überschrift „Das Veröffentlichen von Hassreden im Internet kann in diesem europäischen Land zu einer Hausdurchsuchung der Polizei führen“ über das häufig kritisierte Vorgehen der deutschen Behörden. Die US-Journalisten begleiten den sogenannten „Aktionstag gegen Hasskriminalität im Netz“ und sind live dabei, wenn mehrere Wohnungen durchsucht und Handys sowie Laptops beschlagnahmt werden. […]

Mittlerweile hat auch US-Vizepräsident JD Vance die Bilder von CBS News auf X kommentiert: „Jemanden zu beleidigen ist kein Verbrechen, und die Kriminalisierung von Äußerungen wird die Beziehungen zwischen Europa und den USA stark belasten. Das ist orwellsch, und jeder in Europa und den USA muss diesen Wahnsinn ablehnen.“ Weiterlesen auf nius.de

+++

Hessen kündigt an, 250 Straftäter abzuschieben – im Flugzeug sitzt kein einziger

Letzte Woche gab es drei Abschiebeflüge in die Türkei. Doch anstatt der 250 Straftäter, die das Bundesland Hessen angemeldet hatte, wurden Frauen und Kinder ohne Bleibeperspektive in Deutschland abgeschoben. Außerdem nutzten Menschen die Flüge, um freiwillig auszureisen.

Vergangene Woche gab es drei Abschiebeflüge in die Türkei. Doch statt der von Hessen gemeldeten 250 Straftäter, die hätten an Bord sein sollen, waren Menschen, die freiwillig ausreisen wollten, und Frauen und Kinder an Bord, die rechtlich nicht bleiben durften. Das berichtete Bild am Montag. Die Plätze waren vom Bundesinnenministerium gebucht worden. Hessen bleibt nun auf den 250 türkischen Straftätern sitzen, von denen ein Großteil in Haft ist. Für 98 Straftäter hatte die Türkei einer Rückführung zugestimmt, doch keiner der 98 Straftäter saß in einem der drei Flugzeuge. Weiterlesen auf apollo-news.net

Anmerkung der Redaktion: Der große Abschiebe-Bluff von Faeser vor der Wahl ist eine Ohrfeige für alle Wähler.

+++

Immobilienmarkt „Tal der Tränen“ – Baugenehmigungen fallen auf tiefsten Stand seit 2010

Das von der Bundesregierung angestrebte Ziel von 400.000 Neubauten rückt in unerreichbare Ferne. Die Branche ist in der Krise, die Zahl der Baugenehmigungen sank nun auf den tiefsten Stand seit 2010.

Bei der Krise im Wohnungsbau ist derzeit keine Besserung abzusehen. Die sogenannten Immobilienweisen hatten in ihrem Frühjahrsgutachten jüngst düstere Prognosen vorgelegt. Demnach dürfte die Zahl der Genehmigungen für dieses Jahr nur bei etwa 210.000 liegen – dies wäre gegenüber 2023 ein Einbruch um 45 Prozent. Weiterlesen auf welt.de

+++

Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien: Passkontrollen passé

„Wir hören gerade, dass viele aufgebrachte Rumänen sich jetzt sich auf Masseneinwanderung vorbereiten müssen: Seit Anfang 2025 ist das Schengen-Abkommen auch für Rumänien und Bulgarien in Kraft. Jetzt ahnen wir, warum die Wahlen in Rumänien annulliert werden mussten.“

meint Eva Hermann auf ihrem Telegram Kanal.

Laut ADAC treten folgende Regeln in Kraft:

Erleichterung für Reisende: Durch den vollständigen Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien entfallen nach den Erleichterungen im Luftverkehr auch die Kontrollen an den Landgrenzen. Beschränkungen sind dennoch nicht auszuschließen.

Rumänien und Bulgarien: Schengen-Beitritt am 1. Januar 2025

Bereits seit März 2024: Keine Einreisekontrollen im Flugverkehr

Österreich hat sein Veto gegen den vollständigen Beitritt Rumäniens und Bulgariens zum sogenannten Schengen-Raum aufgegeben. Reisende werden von deutlichen Erleichterungen profitieren.

Schengener Abkommen: Keine Passkontrollen

Rumänien und Bulgarien sind seit dem 1. Januar 2025 vollständige Mitglieder des Schengen-Raums. Konkret bedeutet dies, dass an den Schengen-Grenzen beider Staaten prinzipiell keine Personenkontrollen mehr stattfinden. Wartezeiten bei der Ein-und Ausreise gehören dadurch weitgehend der Vergangenheit an.

Betroffen sind die folgenden Landgrenzen:

Ungarn – Rumänien

Rumänien – Bulgarien

Bulgarien – Griechenland

+++

Wissenschaftliche Journale werden von Fake-Studien überschwemmt

55’000 Studien wurden bereits zurückgezogen, die Dunkelziffer dürfte wesentlich höher liegen.

Zwei Informatiker und ein ehemaliger Gesundheitsreporter entdeckten in einer sechsmonatigen Untersuchung tausende gefälschter, von KI verfassten wissenschaftlichen Studien, insbesondere aus der Krebs- und Covid-19-Forschung.

In der Wissenschaft führen mehr Veröffentlichungen in der Regel zu mehr Fördermitteln, sodass es einen unausgesprochenen Anreiz gibt, alles zu veröffentlichen, was die Redakteure der Zeitschriften passieren lassen (auch bekannt als ‚publish or perish‘). Wie diese Arbeiten die vorgeschriebene Prüfung (peer review) überwanden, ist noch offen. Harry Sockel schreibt auf Medium, es sei ein System von persönlichen Beziehungen und Günstlingswirtschaft. Man schreibt sich gegenseitig eine positive Bewertung. Zudem würden rund 17 Prozent der Peer-Reviews von Chat GPT geschrieben.

Weiterlesen auf zeitpunkt.ch

+++ HUMOR +++



+++ TIERE +++

+++

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.