Der Ukraine-Krieg war für die Ukraine, den Westen und speziell für die EU von Anfang an ein verlorenes Hazard-Spiel. Gewinner sind – wie auch schon bei den letzten Weltkriegen – die USA und deren Tiefer Staat aus Banken und Kriegsindustrie. Die Rechnung zahlen nun die Europäer mit immensen Energiekosten und der Rückzahlung der durch die EU aufgenommenen hunderte Milliarden Kriegskredite.

Nun kündigte der US-Außenminister Marco Rubio an, dass im Interesse des Friedens alle Zugeständnisse machen müssen. Auch und vor allem die EU.

Rubio deutete heute Dienstag an, dass die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden könnten.

„Die Sanktionen wurden alle wegen des Konflikts in der Ukraine verhängt.„

– so der US-Außenminister in einem „BRICS News“-„X“-Video. Seiner Meinung nach müssten beide Seiten Zugeständnisse machen, um den Friedensprozess abzuschließen. Und er wolle mit seinem russischen Amtskollegen über die Möglichkeit einer Aufhebung der US-Sanktionen sprechen.

Gleichzeitig betonte er: Weil neben den USA auch andere Länder wie die Europäische Union Sanktionen gegen Russland verhängt haben, erwarte er und von diesen Staaten daher, dass sie Schritte zur Versöhnung unternehmen. (Mandiner)

JUST IN: 🇺🇸🇷🇺 United States could lift sanctions on Russia if the war in Ukraine is resolved. pic.twitter.com/ZLIsYSrLKf

— BRICS News (@BRICSinfo) February 18, 2025