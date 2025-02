Petr Bystron (AfD) zum Anschlag von München: „Wir Münchner wollen das nicht mehr!“

Petr Bystron wohnt in unmittelbarer Nähe des Anschlags, mitten in München. Mit klaren Worten macht er deutlich, dass solche Terroranschläge jeden treffen können. Egal ob jung oder alt, Mann oder Frau, In- oder Ausländer. Es reicht, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, in Deutschland oder jüngst in Österreich.

Solche Morde sind keine seltenen „Einzelfälle“ mehr, die zwar schrecklich sind, aber an einem „doch“ vorbeigehen. Die „gottesfürchtigen“ Messerstecher, Machetenschwinger oder Todesfahrer selektieren nicht, die Feinde dieser Verbrecher sind wir alle. Wir, die wir ihnen Schutz gewährt haben.

