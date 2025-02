US-Präsident Donald Trump stellte ein Treffen mit Putin in Aussicht und brachte auch seine Unterstützung für den europäischer Friedenstruppen in der Ukraine zum Ausdruck. Außerdem sollten in der Ukraine Wahlen abgehalten werden.

Gestern Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, er werde sich wahrscheinlich noch in diesem Monat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Trump wies auch Bedenken der Ukraine zurück, bei den amerikanisch-russischen Gesprächen in Saudi-Arabien zur die Beendigung des Krieges außen vor zu bleiben.

Dies gab Trump auf einer Pressekonferenz in Mar-a-Lago bekannt.

„Zelenskyj, du machst seit drei Jahren mit.“

Hatte sich zum ersten Mal zu Wort gemeldet, seit eine US-Delegation bei den Gesprächen in Riad einen Dialog mit Russland über die Ukraine aufgenommen hatte. Zugleich wischte Trump die Bedenken der Ukraine, dass sie bei dem Treffen übergangen werden könnten, beiseite und sagte in Richtung Zelenskyj:

„Heute hörte ich: „Oh, wir waren nicht eingeladen.“ Nun, du bist schon seit drei Jahren dort, du hättest fertig sein sollen… Du hättest gar nicht erst anfangen sollen. Sie hätten eine Vereinbarung treffen können.“

Trump erklärte selbstbewusst:

„Ich denke, ich habe die Macht, diesen Krieg zu beenden.„

Trum erhob weiter schwere Vorwürfe gegen Zelenskyj:

„Ich hätte einen Deal machen können. Dann hätten sie fast das ganze Land bekommen… Und niemand wäre getötet worden, keine Stadt wäre zerstört worden… Und Präsident Biden hat alles sehr schlecht gemacht.

Trump mahnt Prösidentschafts-Wahlen in der Ukraine ein

Und er verwies auf katastrophale Umfrageergebnisse für Zelenskyj:

„Wir haben eine Situation, … in der der ukrainische Staatschef, ich sage es nur ungern, aber seine Zustimmungsrate liegt bei vier Prozent, und das Land in die Luft gesprengt wurde…

„Das ist keine russische Angelegenheit. Es geht von mir und vielen anderen Ländern aus.“

Trump wäre auch nicht gegen die Endsendung europäischer Friedenstruppen in die Ukraine. Diese Möglichkeit wurde auch von den europäischen Staats- und Regierungschefs zuvor schon erörtert, um im Falle eines Friedensabkommens Sicherheitsgarantien zu bieten.

„Es wäre in Ordnung, wenn Truppen dort wären, ich bin überhaupt nicht dagegen.„

– so Trump.

„You should have never started it“

Trump just gave a press conference where he mocked Ukrainian President Zelensky while repeating the Kremlin lie that Ukraine started the war. pic.twitter.com/TavUw2NLbl

— Saint Javelin (@saintjavelin) February 18, 2025