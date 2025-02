Keith Kellogg ist als Trumps Sondergesandter für ukrainisch-russische Angelegenheiten in der Ukraine eingetroffen, wo er auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammentreffen wird, der est kürzlich aus der Türkei zurückgekehrt ist.

„Das gibt uns die Chance, gute und sinnvolle Verhandlungen zu führen.„

– wie Kellogg laut „Reuters“ meinte, nachdem die US-Diplomatie alles in ihrer Macht Stehende tun wird, um den russisch-ukrainischen Krieg so schnell wie möglich zu beenden.

Kellogg, der sich drei Tage lang in der Ukraine aufhalten soll, deutete an, er verstehe, dass das Land, in welches Russland 2022 eingefallen war, Sicherheitsgarantien benötige. Diese Garantien wären laut ukrainischer Regierung unerlässlich, um Russland auch nach einem möglichen Friedensabkommen von einer neuen Invasion abzuhalten. Kellogg versicherte den Ukrainern, dass er ihre Sorgen und Kommentare in Washington teilen werde.

Laut „Reuters“ habe Selenskyj auch seine geplante Reise nach Saudi-Arabien verschoben, weil Kiew von der ersten Runde direkter amerikanisch-russischer Gespräche ausgeschlossen war, ebenso die europäischen Staaten. Trump hingegen verwies darauf, die Ukrainer hätten schon früher zu einer Einigung mit den Russen hätten kommen können.

Warmonger Keith Kellogg is in Ukraine as part of the peace-talks process. He looks so defeated, knowing 90% of Trump’s appointees don’t give a damn about Ukraine and not prepared to continue with the money laundering scheme anymore.

Kellogg’s daughter is alleged to have been… pic.twitter.com/wTmKHcXZUT

— Evaluator. (@_AfricanSoil) February 19, 2025