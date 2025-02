US-Präsident hat die Geduld mit dem „Diktator Selenksyj“ endgültig verloren und betrachtet ihn als illegitimen Präsidenten der Ukraine, eines der korruptesten – und von der EU hofierten – Staates weltweit. Außerdem spricht er an, dass jener als „Komiker“ des Tiefen Staates auf der Weltbühne ein kurzes dramatisches Stelldichein spielen durfte, weswegen Hunderttausende verstümmelt und getötet wurden, während etwa Selenskyjs Frau auf Luxus-Einkazfstouren durch die Metropolen des Westens tingelte

„Man stelle sich vor. Ein bescheiden erfolgreicher Komiker, Volodymyr Zelenskyy, hat die Vereinigten Staaten von Amerika dazu überredet, 350 Milliarden Dollar auszugeben, um in einen Krieg zu ziehen, der nicht gewonnen werden konnte, der nie hätte begonnen werden müssen. Einen Krieg aber, den er, ohne die USA und „TRUMP“, nie wird beenden können.

Die Vereinigten Staaten haben 200 Milliarden Dollar mehr ausgegeben als Europa. Und das Geld Europas ist garantiert, während die Vereinigten Staaten nichts zurückbekommen werden. Warum hat der schläfrige Joe Biden nicht einen Ausgleich gefordert, da dieser Krieg für Europa viel wichtiger ist als für uns – wir haben einen großen, schönen Ozean als Trennung.“

Dann ärgert sich Trump über die Korruption in der Ukraine

„Obendrein gibt Zelenskyy zu, dass die Hälfte des Geldes, das wir ihm geschickt haben, „fehlt“.“

„Diktator one Wahlen“

„Er weigert sich, Wahlen abzuhalten, liegt in ukrainischen Umfragen sehr weit hinten. Und das einzige, was er gut konnte, war, Biden „wie eine Geige zu spielen“. Als Diktator ohne Wahlen sollte Zelenskyy besser schnell handeln, sonst wird er kein Land mehr haben.

Trump will Frieden – Europa und Zelenskyj als Krigestreiber

„In der Zwischenzeit verhandeln wir erfolgreich über ein Ende des Krieges mit Russland, etwas, von dem alle zugeben, dass nur „TRUMP“ und die Trump-Regierung dazu in der Lage sind. Biden hat es nie versucht, Europa hat es nicht geschafft, Frieden zu stiften, und Zelenskyy will wahrscheinlich den „Gravy Train“ am Laufen halten. Ich liebe die Ukraine, aber Zelenskyy hat einen schrecklichen Job gemacht, sein Land ist zerrüttet, und MILLIONEN sind unnötig gestorben – und so geht es weiter…“

