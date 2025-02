USA boykottieren G7-Erklärung: Russland als „Aggressor“

Die USA haben dagegen protestiert, in der G7-Erklärung zum dritten Jahrestag der Ukraine-Invasion Russland als „Aggressor“ zu bezeichnen – wie die „Financial Times“ – unter Berufung auf fünf mit der Situation vertraute Quellen – berichtete.

In einem Kommentar zu den Feindseligkeiten bezeichnete die Trump-Regierung diese als einen „ukrainischen Konflikt“, wie zwei Gesprächspartner der „FT“ feststellten.

Nach Angaben ungenannter westlicher Beamter drohen die USA damit, die traditionelle Einheitserklärung der G7 zu boykottieren. US-Beamte wandten sich gegen den Begriff „russische Aggression“ oder ähnliche Beschreibungen, wie sie von den Staats- und Regierungschefs der G7 seit 2022 verwendet werden.

Auch ist die Teilnahme des ukrainischen Präsidenten am G7-Gipfel, bei dem Wolodymyr Selenskyj regelmäßig auftrat, der Zeitung zufolge noch nicht bestätigt. Die Veranstaltung soll am 24. Februar per Videoschaltung stattfinden.

