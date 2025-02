Trump Team will Covid-Impfstoffe in USA verbieten

Nach radikaler Kehrtwende des Trump-Teams droht ein generelles Verbot der Covid-Impfstoff für alle Amerikaner

Aufgrund radikaler neuer Pläne, die von führenden Persönlichkeiten des Gesundheitswesens in der Trump-Administration unterstützt werden, könnten die Covid-Impfungen in Amerika für alle Altersgruppen ausgesetzt werden.

Mehrere Experten, die für Spitzenpositionen in US-Gesundheitsbehörden infrage kommen, vertreten die umstrittene Ansicht, dass die Impfungen weitverbreitete Nebenwirkungen und Todesfälle verursachen.

Wie DailyMail schrieb, hat Dr. Jay Bhattacharya, der für den Leiter der National Institutes of Health (NIH) nominiert wurde, eine Petition unterstützt, die ein Aussetzen und erneutes Testen der mRNA-Impfstoffe fordert.

Er ist einer der Unterzeichner des Hope Accord, in dem es einen „kausalen Zusammenhang“ zwischen den mRNA-Impfungen und einem besorgniserregenden Anstieg der Zahl überzähliger Todesfälle weltweit gibt.

Robert F. Kennedy Jr. im privaten Bedenken hinsichtlich der Impfstoffe geäußert und signalisiert hat, dass er bereit sei, auf die Impfungen zu verzichten, wenn die Daten dies stützen.

Mehrere Gesundheitsberater schlagen Alarm

Dr. Aseem Malhotra, ein britischer Kardiologe, der für eine Funktion als Gesundheitsberater in Kennedys neuem Gesundheitsministerium in Betracht gezogen wird, forderte eine Aussetzung und Neubewertung der Impfungen.

Außerhalb der Gesundheitsbehörden hat Kash Patel – der zum FBI-Direktor ernannt wurde – zuvor gefälschte Nahrungsergänzungsmittel beworben, die die angeblichen Schäden der Covid-Impfstoffe „umkehren“ sollten.

Das von Dr. Bhattacharya unterzeichnete HOPE-Abkommen behauptet, es gebe einen „kausalen Zusammenhang“ zwischen den mRNA-Impfungen und einem besorgniserregenden Anstieg der Zahl überzähliger Todesfälle weltweit.

Übermäßige Anzahl von Todesfällen nach Covid-Impfung

Während Covid und in den Jahren danach starben in den USA Hunderttausende mehr Menschen als normalerweise zu erwarten gewesen wäre.

Während viele Experten diese Todesfälle auf Krebs, Herzkrankheiten, nicht diagnostizierte Covid-19-Fälle und die Verschlimmerung von Gesundheitsproblemen zurückführen, die während der Lockdowns übersehen wurden, legt die neue Petition nahe, dass die mRNA-Impfstoffe eine Rolle gespielt haben.

Del Bigtree, Kommunikationsdirektor für Kennedys Präsidentschaftskandidatur, hatte zuvor angedeutet, dass die Covid-Impfstoffe zu einer übermäßigen Zahl an Todesfällen führten und die Menschen anfällig für Infektionen machten. Im Januar letzten Jahres sagte er in einem offenen Brief:

„Ein experimenteller Impfstoff mit einer tödlichen Erfolgsbilanz wurde im Handumdrehen auf den Markt gebracht und für alle Menschen im Land vorgeschrieben. Fast vier Jahre später ist die Übersterblichkeit so hoch wie nie zuvor. Herzinfarkte bei Kindern sind heute an der Tagesordnung.“

Er fügte hinzu:

„Der Impfstoff hat sich als negativ erwiesen und macht die Menschen anfälliger für Infektionen, als wenn sie gar nichts tun.“

