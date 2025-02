USA führen Zelenskyj vor: Pressekonferenz abgesagt (Video)

Keith Kellogg, der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump für die Ukraine, traf bereits gestern Mittwoch in Kiew ein. Das Treffen fand zwar heute am Donnerstag statt. Eine Pressekonferenz, auf der die Einzelheiten und Ergebnisse des Gesprächs vorgestellt werden hätten sollen, wurde aber – laut „Sky News“ nach Angaben eines ukrainischen Beamten – auf Geheiß Washingtons abgesagt.

Kellog demütigt Zelenskyj

Das Aufeinandertreffen von Zelensky mit Kellogg trug geradezu demütigende Züge: Zelenskyj wartete stramm einige Zeit vor bereits laufenden Kamers, um dann nach Erscheinen von Kellogg artig in untergebener und nur reaktiver Haltung, sowie mit erstarrter und verklemmter Körperhaltung am Tisch gegenüber dem mächtigen Mann aus Übersee Platz zu nehmen.

