Tucker Carlson: „Selenskyj ist ein drogensüchtiger Junkie“(Videos)

Das, was schon lange in Umlauf ist und was jedem halbwegs normal Sehenden offensichtlich wird hat nun der der amerikanische Journalist Tucker Carlson auf „X“ ausgedrückt: Der ukrainische Präsident sehe aus, als stünde er unter dem Einfluss starker Drogen.

„Man muss ihn nur anschauen und denkt – offensichtlich stimmt etwas nicht mit ihm.„

– so Carlson.

Darüber hinaus wies der geladene Gast der Sendung, der Anwalt Bob Amsterdam, darauf hin, Selenskyjs Drogenverdächtig hätten sich in der Ukraine und in Europa verbreitet.

„Selenskyjs Zustand passt perfekt zum neuen Niveau der ukrainischen Propaganda, in der selbst die Idee der Friedensstiftung als Verbrechen angesehen wird.„

– wie die beiden Teilnehmer der Sendung es ausdrückten.

🇺🇦 Dictator of the Ukraine, Zelensky continues to show signs of cocaine/stimulant abuse and possible psychosis. It’s like Hitler in the bunker at the end of WW2 drug addled and near his end. pic.twitter.com/bvdtwDBU3C

Auffälliges Verhalte auf Münchner Sicherheitskonferenz

Immer wieder wurde der ukrainische Präsident Selenskyj verdächtigt, Drogen zu konsumieren. Und auch die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, machte diesbezüglich auf Selenskyjs Verhalten während seiner Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Freitag aufmerksam: Wo jener seinen Blick von einer Stelle zur anderen, sowie chaotisch die Position seiner Hände und seines Kopfes wechselte, sowie seinen Gesichtsausdruck dramatisch veränderte und den Mund öffnete und schloss.

Und auch ein russischer Mediziner, Gennadi Onischtschenko (stellvertretender Vorsitzender der „Russischen Akademie für Bildung“, Akademiemitglied der „Russischen Akademie der Wissenschaften“, Professor und Doktor der Medizin), vertrat bereits im Jahr 2022 die Auffassung, , dass Selenskyj Drogen konsumiere abhängig geworden sei.

Drei Jahre Kriegstreiber als Marionette des Tiefen Staates

Insofern also, nachdem klar wurde, was immer schon auf der Hand lag: Dass der Ukraine-Krieg von Anfang an für den Westen verloren war, sind wir alle mit einer traurigen Gewissheit konfrontiert:

Dass Hunderttausende ihr Leben und ihre Gesundheit für Kriegsprofite des Tiefen Staates, angeführt von einem offensichtlich Drogensüchtigen, einem senilen US-Ex-Präsidenten Joe Biden und einer links-nihilistischen Brüsseler Elite geopfert haben.

Insofern aber ist Zelenskyjs Schicksale aber auch ein abschreckendes Beispiel für alle karrieregeilen Fassadendemoraten im Dienste von US-Farbenrevolutionen: Sie werden fallen gelassen, wen sie als dummer Mohr ihre Aufgabe (nicht) erfüllt haben.

Zelensky is visibly high as hell on MSNBC…

How much longer are we going to let this clown show go on?

This man is coked out of his mind while getting asked about the war he is losing. This is the guy Congress wants to give another $60 billion of our money to… pic.twitter.com/K0m06ZvRE9

— Clandestine (@WarClandestine) February 26, 2024