Afghanen-Import bis zu den Wahlen gestoppt – danach geht’s wie los!

Ein Paradebeispiel dafür, wie die Bevölkerung jetzt vor den Wahlen für dumm verkauft wird, ist der vorläufige Einflüge-Stopp für Afghanen. Bleibt zu hoffen, dass sich zumindest ein Teil der Wähler nicht so verarschen lässt.

Bildunterschrift:

„Zahlreiche Menschen wurden in der Vergangenheit aus Afghanistan evakuiert. Nun wurden zwei bereits gebuchte Charterflüge storniert.“

Textauszug:

„Hunderte Personen aus Afghanistan sollten vor der Wahl per Charterflieger nach Deutschland kommen. Doch die Flüge wurden gestrichen.“

[…]

„Auf Anfrage hieß es aus dem Auswärtigen Amt (AA), „zunächst erfolgte Flugplanungen“ hätten geändert werden müssen. Derartige Flüge würden stets „einer gewissen Flexibilität“ unterliegen. Gründe seien etwa die Lage an Flughäfen, Kapazitäten zur Unterbringung der Menschen sowie die Bereitstellung von Flugzeugen. In diplomatischen Kreisen wird über ein „Wahlkampfmanöver“ gesprochen; angesichts der jüngsten Anschläge sei die weitere Masseneinreise von Afghanen politisch nicht vermittelbar, heißt es zur Begründung.“

Anm. d. Red.: Nach der Wahl wird zwar „die weitere Masseneinreise von Afghanen“ ebenfalls „politisch nicht vermittelbar“ sein, aber das ist ja dann auch nicht mehr nötig. Die „demokratischen Parteien“ wurden dann inzwischen wieder mehrheitlich gewählt. welt.de

Und hier die Frohbotschaft für Grüne und sonstige Linke:



Textauszug:

„Die Bundesregierung ließ Zehntausende Afghanen nach Pakistan verfrachten – mit der Aussicht auf Einreise nach Deutschland. Viele kamen, andere hängen in Islamabad fest. Aber jetzt soll nach Informationen von WELT wieder ein Flieger starten – direkt nach der Wahl.“

[…]

2Das Thema: die Situation afghanischer Staatsbürger in Pakistan. Dorthin hat die GIZ [Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit] im Auftrag der Bundesregierung seit 2021 Zehntausende Afghanen mit Aussicht auf eine Einreise in die Bundesrepublik gebracht. Nicht nur für den Transport der Leute, die sich hauptsächlich in Islamabad aufhalten, hat der Staat bezahlt, sondern auch für die Unterbringung. Kostenpunkt Stand Anfang 2025: eine zweistellige Millionensumme.“ welt.de

Anm. d. Red.: „Allzulange werden die künftigen Steuerzahler nicht in Pakistan auf die Flüge ins Weltsozialamt Deutschland warten müssen, die Wahlen finden da ja bereits in ein paar Tagen statt. Und für die Steuerzahler ist es ja egal, ob er die Herrschaften in Pakistan oder in Deutschland durchfüttern muss.

