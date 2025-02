US-Präsident Donald Trump wird nach Moskau reisen, um am „Tag des Sieges“ teilzunehmen, wie das französische Magazin „Point“ berichtet: „Unseren Quellen zufolge wird Donald Trump am 9. Mai neben Wladimir Putin als wichtiger Gast auf der Tribüne in Moskau erwartet.„

– so die Zeitung.

Trump brüskiert damit erneut die Kriegstreiber-EU und deren Russland-Ausgrenzung nach dem Motto: „Macht, was ihr wollt!. Ich werdet schon noch sehen, wohin das mit euch führt.“

Bereits am 12. Februar führten der russische und der amerikanische Präsident zum ersten Mal seit mehreren Jahren ein Telefongespräch, in dem Wladimir Putin seinen amerikanischen Amtskollegen ausdrücklich nach Moskau einlud. Wie Dmitri Peskow, ein Sprecher des russischen Staatschefs, klarstellte, bedeutet dies nicht, dass er speziell eingeladen wurde, den 80. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg zu feiern.

Die Staats- und Regierungschefs haben sich ferner darauf geeinigt, unverzüglich ein Arbeitstreffen in einem Drittland abzuhalten. Laut Peskow gibt es jedoch noch keine Einzelheiten.

Hoher Symbolgehalt: Sieg über den Nazismus

Russland feiert am 9. Mai den Tag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg gegen die deutsche nationalsozialistische Hitler-Diktatur.

An diesem 9. Mai 2025 wird Putin einen neuen historischen Sieg proklamieren: Die voraussichtlichen Friedensverhandlungen über die Ukraine, nach dem Kellogg-Plan würden für Putin einen Triumph bedeuten: Hatte er doch das Zelenskyj-Regime immer ukrainischen Nazis in Verbindung gebracht, welches in Putins Augen seinen Kriegsausbruch rechtfertigte. Nun – so die Sicht Putins – würde Russland also genau 80 Jahre nach dem Sieg über die deutschen Nazis über ukrainische Nazis gesiegt haben.

Es gibt für die Kriegstreiber-EU wohl keine größere Schmach und Demütigung:

„Am 9. Mai 2025, wenn das neue Abkommen zwischen den USA und Russland Bestand hat, und nichts die Einladung Trumps beeinträchtigt, wird der Kelch symbolisch von den Europäern bis zum Bodensatz getrunken, die auf ihren Bildschirmen die Parade der russischen Truppen verfolgen werden, die vom amerikanischen Präsidenten bejubelt wird.“ (Point)

EU-Europa ganz allein zu Haus…

