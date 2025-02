Exklusiv-Interview: Prof. Patzelt zur Lage in Deutschland vor den Wahlen (Video)

UNSER MITTELEUROPA befragt den Politikwissenschaftler Prof. Werner J. Patzelt zur Lage in Deutschland.

Professor Patzelt ist bekannt für seine kritische Analyse der politischen Lage in Deutschland. Derzeit ist er Forschungsdirektor des nationalkonservativen ungarischen Thinktanks „Mathias Corvinus Collegium“ in Brüssel.

Prof. Patzelts Analysen sind überaus beliebt, zumindest bei denen, die Anstand und gegenseitige Achtung als Pfeiler einer homogenen und gut funktionierenden Gesellschaft ansehen. Wie nur wenige versteht er es auf außerordentlich faire Weise, Kritik zu üben, zu loben oder Denkanstöße zu geben. Dabei bleibt er zu jeder Zeit Gentleman, verzichtet auf Polemik und diffamierende Aussagen, kurzum: ein Mann, dem die Menschen gerne zuhören.

Interview zu folgenden Themen:

00:13 – 02:05 Wahlveranstaltungen mit manipuliertem Publikum bei ARD und ZDF

02:05 – 03:56 Allgemeinzustand Deutschlands

03:56 – 06:50 Desaströser Zustand Deutschlands: Worauf zurückzuführen?

06:50 – 10:26 Massenmigration: Eine große wirtschaftliche Belastung

10:26 – 13:50 Höhenflug der AfD und Meinungsumfragen

13:50 – 17:08 Braucht es eine Brandmauer im parlamentarischen System?

17:08 – 24:31 Wahlprogramm AfD/frühere CDU, was ist rechtsradikal und r-extrem?

24:31 – 26:55 Demokratie oder Diktatur?26:55 – 27:36 Wäre es möglich, eine Diktatur abzuwählen?

27:36 – 29:54 Sparguthaben der Bürger und Lastenausgleich?

29:54 – 32:16 Grünenforderung? Rentner sollen gemeinnützig arbeiten

32:16 – 33:05 Deutschlands hohe Energiepreise: Bewusste Zerstörung oder Ideologie?

33:05 – 34:30 Warum ein Bundeskanzler Merz kritisch gesehen wird

34:30 – 35:20 Ungarn und die Migration aus kulturfremden Ländern

35:20 – 36:40 Könnte Deutschland von Victor Orban lernen?

36:40 – 38:02 Evtl. EU-Strafmaßnahmen für Ungarn, wenn Antifa?

38:02 – 41:14 Keine Mediendiktatur in Ungarn

41:14 – 42:46 Volksabstimmungen in Ungarn. Sinnvoll auch in Deutschland?

42:46 – 45:04 MCC, Mathias Corvinus Collegium in Brüssel

45:04 – 49:18 Erfolge des MCC und künftige Ziele

49:18 – 50:27 Buch Prof. Dr. Patzelt über Ungarn

50:27 – 50:55 Danke – Ende

