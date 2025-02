BERLIN/Holocaust-Mahnmal: Messer-Attentäter ist syrischer Schutzsuchender

Festnahme des syrischen Attentäters in Berlin. | Foto AP

Nach den üblichen Vertuschungsversuchen – noch dazu kurz vor der Wahl – ist nun die Herkunft des Täters bekannt der einen spanischen Touristen brutal in den Hals gestochen hat.

Wie die Staatsanwalt bestätigte, handelt es sich bei dem Attentäter um den Syrer Wassim al M. , einem 19-jährigen Schutzsuchenden aus Syrien. Der Asylbetrüger wohnte in einer Flüchtlingsunterkunft in Leipzig. Dort wurden die Räume am Samstag von der Polizei durchsucht.

Das Opfer des Verbrechers, ein Tourist aus Spanien befindet sich laut Polizeiangaben nach einer Not-OP in einem stabilen Zustand. Hoffentlich stimmt das auch und der Niedergestochene lebt wirklich noch – bekanntlich wurde der Tod der beiden Münchner Opfer noch vor der Sicherheitskonferenz verschwiegen. Gut möglich, dass man vor den Wahlen ähnlich reagiert.

Inzwischen wurde die Holocaust-Gedenkstätte für Besucher gesperrt, an einer Betonstele ist noch ein großer Blutfleck sichtbar.

Dass über das Tatmotiv gerätselt wird, gehört zur üblichen Begleitrhetorik bei solchen Anschlägen, nur wenn die Ermittler jetzt von einer (lt. Bild-Informationen) „politisch motivierten Tat ausgehen“, wäre es doch angebracht, das Wort „politisch“ durch „religiös“ zu ersetzen.

