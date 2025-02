LIVE-STREAM Berichterstattungen zu Schicksalswahl 2025

Deutschland und die ganze EU stehen vor einer Schicksals- und Entscheidungswahl: Wird die katastrophale links-grüne Gesinnungs-Diktatur gegen eine rechte Volks-Mehrheit fortgesetzt. Oder aber reiht sich auch Deutschland in den rechten Meinungswechsel gegen die verheerende Brüsseler Migrations- und Gender-Agenda ein, abgestoßen durch das Vorbild Ungarn und ketzt der Trump-USA.

Vorgezogene Neuwahlen führten nach dem Zerfall der „Ampelkoalition“ im November zum Sturz des sozialdemokratischen Bundeskanzlers Olaf Scholz , der sich mit allerlei Verzögerungstaktion an der Macht zu halten versuchte. Nun könnte es also auch zu einer deutlichen politische Neuausrichtung in der links-grünen Block-Parteien-Fassadendemokratie kommen.

Erste Wahltrends deuten einen augurenhaften Trend an

So gingen etwa im ostdeutschen Thüringen bereits am Morgen fast doppelt so viele Menschen zur Wahl wie bei der letzten Wahl. Mittlerweile dürften auch die Stimmen der Türken ausschlaggebend für eine Regierungsbildung sein. Und auch die Gesamtwahlbeteiligung betrug bereits 14 Uhr 52 Prozent aller Wahlberechtigten – eine bemerkenswerte Zahl – lag diese doch bei der letzten Bundestagswahl 2021 um 14 Uhr nur bei 36,5 Prozent.

Noch rätseln politische Beobachter, wem diese hohe Wählermobilisierung zugute kommen könnte: Der Wendepartei AfD oder den linken Systemblockparteien… Kurz nach 18 wissen wir mehr, wenn die ersten Trends vorliegen…

Hier finden unsere Leser eine Auswahl von LIVE-streams wo man sich neben vorläufigen Ergebnissen aktuell über die neuesten Entwicklungen rund um die heutige Wahl informieren kann:

Live-Wahl-Sondersendungen zur Mega-Wahl 2025 in Deutschland

