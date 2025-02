Austria: Kickl żąda: Brak obywatelstwa dla osób ubiegających się o azyl – tymczasowa, a nie stała ochrona

Dziesiątki tysięcy migrantów, którzy napłynęli do kraju w następstwie histerii „Wir schaffen das!” w 2015 r., wkrótce będą miały prawo ubiegać się o austriackie obywatelstwo. Lider FPÖ Herbert Kickl wzywa do wyraźnego rozróżnienia: azyl nigdy nie może prowadzić do czerwonego paszportu.

Zagrożenie masową naturalizacją

Liczby mówią same za siebie: 90 000 wniosków o azyl tylko w 2015 r., a zgodnie z obecną sytuacją prawną, wielu z tych wnioskodawców może teraz zostać naturalizowanych.

Wprowadziłoby to Austrię na ścieżkę zmian demograficznych, których nie da się już odwrócić. Kickl wzywa zatem do podjęcia natychmiastowych działań: termin składania wniosków o obywatelstwo powinien zostać wydłużony z 10 do 15 lat. Mogłoby to uniemożliwić tysiącom osób ubiegających się o azyl uzyskanie austriackiego paszportu w nadchodzących miesiącach.

Prawdziwy problem leży jednak głębiej: status azylanta nie jest już rozumiany tak, jak powinien – jako środek tymczasowej ochrony. Zamiast tego już dawno stał się furtką do masowej naturalizacji. Zgodnie z oczekiwaniami, najnowszy „zakaz azylowy” ÖVP okazał się farsą: W grudniu 2024 r. złożono jednak 800 nowych wniosków o azyl z Syrii – pomimo upadku Assada. Wielka „ofensywa deportacyjna” ÖVP? Kolejna pusta obietnica.

Fakt, że ta polityka od dawna ma śmiertelne konsekwencje, stał się boleśnie jasny w weekend: młody człowiek stracił życie – kolejna ofiara całkowitej nieodpowiedzialności ÖVP w kwestii azylu. FPÖ wzywa zatem do remigracji zamiast naturalizacji. Ci, którzy się nie integrują, a nawet stają się przestępcami, muszą wyjechać. Austria nie jest państwem opiekuńczym dla całego świata.

Ten artykuł pojawił się po raz pierwszy na ZURZEIT, naszym partnerze w EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY MEDIALNEJ

