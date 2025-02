Eiszeit zwischen Trump und Selenskyj: “Wir erschufen ein Monster”

Dieser Tage entfaltet sich ein dramatischer Konflikt zwischen dem ehemaligen Schauspieler und jetzigen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und der Trump-Administration. Was sich in den vergangenen Tagen zwischen Washington und Kiew abspielte, gleicht einem politischen Theaterstück der besonderen Art – allerdings ohne Happy End in Sicht.

Ein kürzlich veröffentlichter Axios-Bericht legt schonungslos die wachsenden Spannungen offen.

“Selenskyj ist ein Schauspieler, der den klassischen Fehler von Theaterkindern beging: Er begann zu glauben, er sei die Figur, die er im Fernsehen spielt”,

wird ein hochrangiger US-Regierungsbeamter zitiert, der in die Friedensverhandlungen mit Russland involviert ist. Deutlicher könnte die Geringschätzung kaum sein.

In nur neun Tagen gelang es Selenskyj, gleich fünfmal das Weiße Haus zu brüskieren. Der Eklat begann am 12. Februar, als der ukrainische Präsident US-Finanzminister Scott Bessent warten ließ – angeblich hatte er verschlafen. Es folgte eine Serie diplomatischer Fehltritte, die in der öffentlichen Zurückweisung eines amerikanischen Mineralrechte-Deals gipfelte. “Wir erschufen ein Monster mit Selenskyj”, kommentierte ein weiterer US-Beamter unverblümt die Situation. Weiterlesen auf report24.news

US-Millionen für Regimewechsel: Serbiens Präsident rechnet mit USAID ab

Serbiens Präsident Aleksandar Vučić hat die US-Entwicklungshilfeorganisation USAID frontal angegriffen und ihr vorgeworfen, unter dem Deckmantel der Entwicklungshilfe einen Regimewechsel in Belgrad anzustreben. Die Enthüllungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Vereinigten Staaten seit 2001 bereits sagenhafte 937 Millionen Dollar nach Serbien gepumpt haben – angeblich für “wirtschaftliche und demokratische Entwicklung”.

In einer aufsehenerregenden Sendung des TV-Senders “Insider” legte Vučić die Karten auf den Tisch und verwies auf niemand Geringeren als Donald Trump selbst, der Serbien explizit als Ziel amerikanischer Regimewechsel-Ambitionen benannt habe. “Während man nur auf weitere Tragödien wartete, wurden im Hintergrund bereits verschiedene Szenarien für neue Unruhen und Angriffe auf den Staat vorbereitet”, donnerte Vučić in die Kameras. (…)

Nach Vučićs Angaben flossen in den letzten vier Jahren etwa 400 Millionen Dinar an US-Geldern ins Land, wovon der Staat selbst nicht einmal 10 Millionen gesehen habe. Der Löwenanteil sei stattdessen an regierungskritische NGOs wie Trag und CRTA gegangen. Weiterlesen auf report24.news

Brüssel will Kontrolle über Universitäten warnt Ungarns Bildungsminister

EU greift in ungarisches Bildungssystem ein, will via NGOs von Brüssel aus die Universitäten kontrollieren. Selbständig denkende Menschen sind definitiv nicht mehr erwünscht und die Universitäten entsprechend verschult.

Die Vorsitzende der Grünen Partei im Ausschuss für Kultur und Bildung des Europäischen Parlaments Nela Riehl (Bild oben) hat einen Brief an den ungarischen Minister Balázs Hankó geschrieben, in dem er ihn auffordert, die Vorschläge des EU-Ausschusses in die ungarischen Gesetze über Modelluniversitäten aufzunehmen, wie Magyar Nemzet erfahren hat. Kurz gesagt: Ungarische Politiker müssen sich aus ungarischen Universitäten heraushalten, während Europaabgeordnete, die überwiegend dem liberalen Establishment angehören, aktiv in ungarische Universitäten eingebunden werden sollten. Weiterlesen auf tkp.at

München-Terrorist Farhad Noori will, dass seine Zelle geputzt wird – um sie von Christen zu reinigen

Wer war Farhad Noori, der Attentäter von München? Anfangs gab der 24-jährige Afghane, der am vergangenen Donnerstag mit einem Mini Cooper in eine Verdi-Kundgebung fuhr, zwei Menschen tötete und 37 verletzte, Ermittlern Rätsel auf.

Doch erste Eindrücke, die Sicherheitskreise aus Nooris Aussagen in Vernehmungen und seinem Verhalten in der JVA München gewinnen konnten, zeichnen das Bild eines radikalen Muslims, der keinerlei Reue zeigt und Merkmale eines religiösen Wahns aufweist. (…)

Demnach soll Noori, der am 9. Januar 2001 in Kabul geboren worden sein soll, in den vergangenen Tagen in Dialogen mehrfach fundamentalistisch-religiöse Bezüge gegenüber Gefängnismitarbeitern hergestellt haben. Als etwa ein Arzt vorstellig wurde, um Nooris psychische Verfassung zu untersuchen, soll der Bodybuilder mehrfach wiederholt haben, dass „nur Allah über ihn entscheidet“. Als fromm im Wortsinn ist Nooris Verhalten in der JVA München jedoch kaum zu bewerten: Wie es aus Polizeikreisen weiter heißt, soll der Afghane mitunter „unverschämt“ aufgetreten sein – und keinerlei Anzeichen von Gewissensbissen oder Skrupeln zeigen. In Kontaktaufnahmen mit Ermittlern vor Ort soll der Afghane immer wieder „aggressives Verhalten“ und einen „lauten, fordernden Ton“ an den Tag gelegt haben. Immer wieder soll Noori zudem die Sprache gewechselt und begonnen haben, auf Urdu zu sprechen. (…) Doch mehr noch: Noori soll JVA-Mitarbeiter auch explizit dazu aufgefordert haben, seine Zelle zu putzen, „da die vor ihm untergebrachten Chrsten alles beschmutzt hätten“. Weiterlesen auf nius.de

Sein Volk nicht vor dem Bösen zu schützen, ist kein Multikulturalismus, sondern eine Vermehrung des Terrorismus.

Man kann nicht muslimischer oder arabischer sein als wir in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wir haben die Muslimbruderschaft und Islamic Relief verboten.

„Sein Volk nicht vor dem Bösen zu schützen, ist kein Multikulturalismus, sondern eine Vermehrung des Terrorismus.“ meint Amjad Taha, Experte für strategische politische Angelegenheiten (Naher Osten)

Not protecting your people from evil isn’t multiculturalism; it’s multiplying terrorism. The Arab world would rather see Alice Weidel (#AFD) run Germany or the Conservative Party run Britain than Labour because we call the Muslim Brotherhood terrorists, not activists. We put them… pic.twitter.com/qC5sAN6eoa — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) February 22, 2025

„Die arabische Welt würde lieber Alice Weidel ( #AFD ) an der Spitze Deutschlands oder die Konservative Partei an der Spitze Großbritanniens sehen als Labour, weil wir die Muslimbruderschaft als Terroristen bezeichnen, nicht als Aktivisten. Wir stecken sie ins Gefängnis, nicht auf die Straße. Warum sind manche Muslime liberal und zivilisiert, wenn sie nach Dubai gehen, aber wenn sie nach Berlin oder London gehen, werden sie zu Extremisten? Warum wird Frauen in Neukölln und Solingen ihr Recht auf Kleidung und freie Meinungsäußerung verweigert, während Kindern in den Moscheen der Muslimbruderschaft Antisemitismus beigebracht wird?

[…]

Man kann nicht muslimischer oder arabischer sein als wir in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wir haben die Muslimbruderschaft und Islamic Relief verboten. Sie haben das nicht getan? Ist das in Ordnung?“ Amjad Taha auf X

Wassim al M. stach Touristen am Holocaust-Mahnmal nieder: Messer-Attentäter in U-Haft

Berlin – Wassim al M. war ein anerkannter Flüchtling, der als 17-Jähriger angeblich vor dem Assad-Regime in Syrien floh – am Freitag wurde er mit Blut an den Händen festgenommen, nachdem er einen Touristen mitten in Berlin niedergestochen haben soll.

Gegen den 19-Jährigen wurde am Samstagabend Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Mordes erlassen.

Bei seiner Vernehmung gab der mittlerweile 19 Jahre alte Syrer an, dass er aus Judenhass Menschen töten wollte. Dieser Entschluss sei seit einigen Wochen in ihm gereift. Im Rucksack des Täters hätten Ermittler demnach einen Koran, einen Gebetsteppich und die mutmaßliche Tatwaffe, ein Jagdmesser gefunden. Seinem Opfer näherte er sich von hinten, versuchte, dem Spanier die Kehle durchzuschneiden. Weiterlesen auf bild.de

Sorge um kranken Papst: Franziskus leidet unter „beginnender Niereninsuffizienz“

Seit rund zehn Tagen liegt Papst Franziskus im Krankenhaus. Der Vatikan meldet neue Komplikationen. Erstmals ist nun von Nierenproblemen die Rede.

Der Vatikan hat in Bezug auf den „kritischen“ Gesundheitszustandes des Papstes auch am Montag keine Entwarnung gegeben. „Die Nacht verlief gut, der Papst hat geschlafen und ruht sich aus“, teilte der Vatikan am Morgen mit. Weiterlesen auf tagesspiegel.de

